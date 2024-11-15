Власти ХМАО получили паспорта готовности к зиме

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Глава депЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров отчитался о готовности к отопительному сезону
Глава депЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров отчитался о готовности к отопительному сезону Фото:

Все муниципалитеты ХМАО получили от окружного Ростехнадзора паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале сообщил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

«В Югре подготовка к холодам прошла в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду. Все теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также муниципальные образования получили паспорта готовности. В срок завершены все необходимые мероприятия для подготовки к прохождению осенне–зимнего периода», — прокомментировал глава депЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров.

За межотопительный период успешно завершены все профилактические и ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКК. Также модернизированы сети водоотведения практически в стопроцентном объеме.

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Все муниципалитеты ХМАО получили от окружного Ростехнадзора паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале сообщил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики. «В Югре подготовка к холодам прошла в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду. Все теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также муниципальные образования получили паспорта готовности. В срок завершены все необходимые мероприятия для подготовки к прохождению осенне–зимнего периода», — прокомментировал глава депЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров. За межотопительный период успешно завершены все профилактические и ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКК. Также модернизированы сети водоотведения практически в стопроцентном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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