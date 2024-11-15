Заводы набирают работников из ХМАО на зарплату в 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорским сварщикам готовы платить около 250 тысяч рублей
Югорским сварщикам готовы платить около 250 тысяч рублей Фото:

На производствах жители Ханты-Мансийского автономного округа могут получать около 250 тысяч рублей. На самые высокие зарплаты среди прочего могут рассчитывать сварщики и наладчики оборудования, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«Сварщику из ХМАО на строительном производстве за вахту в 30 дней на объектах по России готовы платить около 270 тысяч рублей. Тем временем, наладчику горизонтально-расточного станка с ЧПУ в Нижневартовске за это же время предлагают более 220 тысяч рублей. Работникам предстоит изготавливать оборудование для нефтяников», — следует из исследования сервиса.

У моториста цементировочного агрегата на производстве зарплатная планка при этом составляет 255 тысяч рублей за 30-дневную вахту. А инженер по автоматизированным системам управления может зарабатывать около 220 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о рабочих профессиях в ХМАО с самой высокой зарплатой. Тогда наиболее прибыльные вакансии предлагали сотрудникам в сфере строительства жилых и коммерческих объектов.

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На производствах жители Ханты-Мансийского автономного округа могут получать около 250 тысяч рублей. На самые высокие зарплаты среди прочего могут рассчитывать сварщики и наладчики оборудования, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «Сварщику из ХМАО на строительном производстве за вахту в 30 дней на объектах по России готовы платить около 270 тысяч рублей. Тем временем, наладчику горизонтально-расточного станка с ЧПУ в Нижневартовске за это же время предлагают более 220 тысяч рублей. Работникам предстоит изготавливать оборудование для нефтяников», — следует из исследования сервиса. У моториста цементировочного агрегата на производстве зарплатная планка при этом составляет 255 тысяч рублей за 30-дневную вахту. А инженер по автоматизированным системам управления может зарабатывать около 220 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о рабочих профессиях в ХМАО с самой высокой зарплатой. Тогда наиболее прибыльные вакансии предлагали сотрудникам в сфере строительства жилых и коммерческих объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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