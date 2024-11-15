В ХМАО на соревнованиях по биатлону разыграли победу на «камень-ножницы-бумага»

Спортсмены Карим Халили и Даниил Серохвостов разыграли победу на Кубке международной лиги клубного биатлона в ХМАО с помощью игры «камень-ножницы-бумага». Трансляция масс-старта на 12,5 километров велась на канале «Матч-ТВ».
«Еще несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на последнем круге, то доедем и решим на „камень?ножницы?бумага“, кто выиграет. Мы вышли на последний круг, когда я увидел, что Даниил промазал два раза, я понял, что он ко мне подъедет», — рассказал Халили в эфире «Матч-ТВ».
Масс-старт на 12,5 километров провели в Ханты-Мансийске в субботу. Первое место занял Карим Халили, второе Даниил Серохвостов, третьим пришел белорус Антон Смольский.
Кубок международной лиги биатлона проходит в ХМАО на этих выходных. 16 ноября провели масс-старты среди мужчин (12,5 километров) и женщин (10 километров). Соревнование называют разгонным стартом, так как оно является одним из первых в сезоне. Побороться за медали в столицу Югры приехали около 60 спортсменов из России и республики Беларусь.
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