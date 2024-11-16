Санкт-Петербург уходит под воду. Уровень воды в Неве резко поднялся. Для предотвращения наводнения в городе перекрыли дамбу.
«Вот так Петербург уходит под воду. Уровень воды в реках поднялся на глазах», — передает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». К посту прикреплены соответствующие фото.
Согласно прогнозам, уровень воды в дельте Невы достигнет отметок от +161 до +170 сантиметров. Жители Петербурга уже сейчас наблюдают значительный подъем воды в реке. Ранее в Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения.
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