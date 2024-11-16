«Уходит под воду»: уровень рек Петербурга резко поднялся. Фото

В Петербурге резко поднялся уровень воды в Неве
© Служба новостей «URA.RU»
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В Санкт-Петербурге поднимается уровень воды в реках
В Санкт-Петербурге поднимается уровень воды в реках Фото:

Санкт-Петербург уходит под воду. Уровень воды в Неве резко поднялся. Для предотвращения наводнения в городе перекрыли дамбу.

«Вот так Петербург уходит под воду. Уровень воды в реках поднялся на глазах», — передает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». К посту прикреплены соответствующие фото.

Согласно прогнозам, уровень воды в дельте Невы достигнет отметок от +161 до +170 сантиметров. Жители Петербурга уже сейчас наблюдают значительный подъем воды в реке. Ранее в Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения. 

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Санкт-Петербург уходит под воду. Уровень воды в Неве резко поднялся. Для предотвращения наводнения в городе перекрыли дамбу. «Вот так Петербург уходит под воду. Уровень воды в реках поднялся на глазах», — передает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». К посту прикреплены соответствующие фото. Согласно прогнозам, уровень воды в дельте Невы достигнет отметок от +161 до +170 сантиметров. Жители Петербурга уже сейчас наблюдают значительный подъем воды в реке. Ранее в Петербурге перекрыли дамбу, чтобы защитить город от угрозы наводнения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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