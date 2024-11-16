Три россиянина, которых удерживали в Чаде, освобождены

В Москву прибыли три россиянина и гражданин Белоруссии, которых ранее удерживали в Чаде (Африка). Об этом сообщили коллеги одного из освобожденных Максима Шугалея.
«Мы рады сообщить, что наши коллеги, в том числе Максим Шугалей, наконец-то вернулись домой, благополучно приземлившись в Москве», — передает слова коллег Шугалея РИА Новости. Они добавили, что процесс был крайне сложным и долгим.
В аэропорту одного из африканских государств 19 сентября были задержаны граждане России и Белоруссии. Сообщается, что их удерживали без предоставления каких-либо объяснений. Задержанные, отметили, что в предыдущие посещения этой страны у них не возникало никаких проблем.
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