Три россиянина, которых удерживали в Чаде, освобождены

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Три россиянина, удерживаемые в Чаде, прибыли в Москву
Три россиянина, удерживаемые в Чаде, прибыли в Москву Фото:

В Москву прибыли три россиянина и гражданин Белоруссии, которых ранее удерживали в Чаде (Африка). Об этом сообщили коллеги одного из освобожденных Максима Шугалея.

«Мы рады сообщить, что наши коллеги, в том числе Максим Шугалей, наконец-то вернулись домой, благополучно приземлившись в Москве», — передает слова коллег Шугалея РИА Новости. Они добавили, что процесс был крайне сложным и долгим. 

В аэропорту одного из африканских государств 19 сентября были задержаны граждане России и Белоруссии. Сообщается, что их удерживали без предоставления каких-либо объяснений. Задержанные, отметили, что в предыдущие посещения этой страны у них не возникало никаких проблем.

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В Москву прибыли три россиянина и гражданин Белоруссии, которых ранее удерживали в Чаде (Африка). Об этом сообщили коллеги одного из освобожденных Максима Шугалея. «Мы рады сообщить, что наши коллеги, в том числе Максим Шугалей, наконец-то вернулись домой, благополучно приземлившись в Москве», — передает слова коллег Шугалея РИА Новости. Они добавили, что процесс был крайне сложным и долгим.  В аэропорту одного из африканских государств 19 сентября были задержаны граждане России и Белоруссии. Сообщается, что их удерживали без предоставления каких-либо объяснений. Задержанные, отметили, что в предыдущие посещения этой страны у них не возникало никаких проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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