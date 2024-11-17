Суд заставил мэрию из ХМАО привести в порядок опасную дорогу

Суд заставил власти Радужного (ХМАО) отремонтировать участок дороги с многочисленными дефектами: ямами и выбоинами, которые угрожали безопасности водителей и пешеходов. В суд подала городская прокуратура, которая обнаружила нарушения в ходе проверки.
«Прокуратура Радужного установила, что на одной из улиц города участок автомобильной дороги находится в аварийном состоянии, имеются просадки и выбоины. Прокурор города подал в суд иск о возложении на местные власти обязанности устранить нарушения дорожного законодательства, и суд удовлетворил его требования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Мэрия Радужного исполнила решение суда. В настоящее время участок дороги отремонтировали.
Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Руслан Кухарук оценил состояние трассы на подъезде к Радужному. Он отметил, что ямочным ремонтом не обойтись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!