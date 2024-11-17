17 ноября 2024
16 ноября 2024

Суд заставил мэрию из ХМАО привести в порядок опасную дорогу

В ХМАО отремонтировали разбитую дорогу после вмешательства прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В Радужном отремонтировали опасную дорогу после прокурорской проверки
В Радужном отремонтировали опасную дорогу после прокурорской проверки Фото:

Суд заставил власти Радужного (ХМАО) отремонтировать участок дороги с многочисленными дефектами: ямами и выбоинами, которые угрожали безопасности водителей и пешеходов. В суд подала городская прокуратура, которая обнаружила нарушения в ходе проверки.

«Прокуратура Радужного установила, что на одной из улиц города участок автомобильной дороги находится в аварийном состоянии, имеются просадки и выбоины. Прокурор города подал в суд иск о возложении на местные власти обязанности устранить нарушения дорожного законодательства, и суд удовлетворил его требования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Мэрия Радужного исполнила решение суда. В настоящее время участок дороги отремонтировали.

Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Руслан Кухарук оценил состояние трассы на подъезде к Радужному. Он отметил, что ямочным ремонтом не обойтись.

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Суд заставил власти Радужного (ХМАО) отремонтировать участок дороги с многочисленными дефектами: ямами и выбоинами, которые угрожали безопасности водителей и пешеходов. В суд подала городская прокуратура, которая обнаружила нарушения в ходе проверки. «Прокуратура Радужного установила, что на одной из улиц города участок автомобильной дороги находится в аварийном состоянии, имеются просадки и выбоины. Прокурор города подал в суд иск о возложении на местные власти обязанности устранить нарушения дорожного законодательства, и суд удовлетворил его требования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Мэрия Радужного исполнила решение суда. В настоящее время участок дороги отремонтировали. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Руслан Кухарук оценил состояние трассы на подъезде к Радужному. Он отметил, что ямочным ремонтом не обойтись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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