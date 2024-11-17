Челябинцы показали переполненные маршрутки и толпы на остановке. Видео

18 ноября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пассажиры не смогли уехать на 92 маршрутке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска утром 18 ноября не смогли уехать по 92-му маршруту из-за переполненного транспорта. Пассажирам пришлось около 40 минут стоять на остановке «Аврора» в ожидании других маршруток, сообщила URA.RU горожанка. «92-я маршрутка. Люди с остановки „Аврора“ стоят по 40 минут и не могут забраться в маршрутку», — рассказала URA.RU жительница Челябинска. Согласно данным «2ГИС», маршрутка №92 идет через весь город и соединяет остановки «Стадион Сигнал» в Ленинском районе и «ЧМК» в Металлургическом. Она должна ходить каждые 15 минут с 6:05 до 20:00. Ранее в Челябинске отменили две популярные маршрутки, которые также проходили через весь город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска утром 18 ноября не смогли уехать по 92-му маршруту из-за переполненного транспорта. Пассажирам пришлось около 40 минут стоять на остановке «Аврора» в ожидании других маршруток, сообщила URA.RU горожанка. «92-я маршрутка. Люди с остановки „Аврора“ стоят по 40 минут и не могут забраться в маршрутку», — рассказала URA.RU жительница Челябинска. Согласно данным «2ГИС», маршрутка №92 идет через весь город и соединяет остановки «Стадион Сигнал» в Ленинском районе и «ЧМК» в Металлургическом. Она должна ходить каждые 15 минут с 6:05 до 20:00. Ранее в Челябинске отменили две популярные маршрутки, которые также проходили через весь город.