Жители Челябинска утром 18 ноября не смогли уехать по 92-му маршруту из-за переполненного транспорта. Пассажирам пришлось около 40 минут стоять на остановке «Аврора» в ожидании других маршруток, сообщила URA.RU горожанка.
«92-я маршрутка. Люди с остановки „Аврора“ стоят по 40 минут и не могут забраться в маршрутку», — рассказала URA.RU жительница Челябинска.
Согласно данным «2ГИС», маршрутка №92 идет через весь город и соединяет остановки «Стадион Сигнал» в Ленинском районе и «ЧМК» в Металлургическом. Она должна ходить каждые 15 минут с 6:05 до 20:00. Ранее в Челябинске отменили две популярные маршрутки, которые также проходили через весь город.
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