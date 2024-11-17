17 ноября 2024

Челябинцы показали переполненные маршрутки и толпы на остановке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, маршрутное такси, пазик, автобус, пассажиры, маршрутка, 85маршрут
Пассажиры не смогли уехать на 92 маршрутке Фото:

Жители Челябинска утром 18 ноября не смогли уехать по 92-му маршруту из-за переполненного транспорта. Пассажирам пришлось около 40 минут стоять на остановке «Аврора» в ожидании других маршруток, сообщила URA.RU горожанка.

«92-я маршрутка. Люди с остановки „Аврора“ стоят по 40 минут и не могут забраться в маршрутку», — рассказала URA.RU жительница Челябинска.

Согласно данным «2ГИС», маршрутка №92 идет через весь город и соединяет остановки «Стадион Сигнал» в Ленинском районе и «ЧМК» в Металлургическом. Она должна ходить каждые 15 минут с 6:05 до 20:00. Ранее в Челябинске отменили две популярные маршрутки, которые также проходили через весь город.

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Жители Челябинска утром 18 ноября не смогли уехать по 92-му маршруту из-за переполненного транспорта. Пассажирам пришлось около 40 минут стоять на остановке «Аврора» в ожидании других маршруток, сообщила URA.RU горожанка. «92-я маршрутка. Люди с остановки „Аврора“ стоят по 40 минут и не могут забраться в маршрутку», — рассказала URA.RU жительница Челябинска. Согласно данным «2ГИС», маршрутка №92 идет через весь город и соединяет остановки «Стадион Сигнал» в Ленинском районе и «ЧМК» в Металлургическом. Она должна ходить каждые 15 минут с 6:05 до 20:00. Ранее в Челябинске отменили две популярные маршрутки, которые также проходили через весь город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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