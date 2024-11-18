Четверть челябинцев возьмут подработку на новогодние каникулы

18 ноября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска планируют накопить на подарки и другие траты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четверть жителей Челябинска планируют взять подработку на новогодние праздники, чтобы компенсировать траты на подарки и другие мероприятия. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». «Аналитики „Авито Работы“ опросили 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в предстоящем декабре—январе. По данным исследования, около 25% респондентов из Челябинска намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 34% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений», — уточняется в результатах опроса. Чаще всего подработку намерены взять молодые люди в возрасте 18—24 лет (35%) и 25—34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35—44 лет (28%). Чуть более четверти опрошенных — 27% — не намерены работать в этот период. При этом подрабатывать собрались собрудники маркетинга, фитнес-индустрии и салонов красоты, а также автобизнес, большинство из них готовы выделить для этого несколько часов в день, остальные — до пяти дней в неделю. Они планируют накопить на подарки или расходы на праздники, а также отпуск. Каждый четвертый хочет распорядиться каникулами с пользой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверть жителей Челябинска планируют взять подработку на новогодние праздники, чтобы компенсировать траты на подарки и другие мероприятия. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». «Аналитики „Авито Работы“ опросили 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в предстоящем декабре—январе. По данным исследования, около 25% респондентов из Челябинска намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 34% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений», — уточняется в результатах опроса. Чаще всего подработку намерены взять молодые люди в возрасте 18—24 лет (35%) и 25—34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35—44 лет (28%). Чуть более четверти опрошенных — 27% — не намерены работать в этот период. При этом подрабатывать собрались собрудники маркетинга, фитнес-индустрии и салонов красоты, а также автобизнес, большинство из них готовы выделить для этого несколько часов в день, остальные — до пяти дней в неделю. Они планируют накопить на подарки или расходы на праздники, а также отпуск. Каждый четвертый хочет распорядиться каникулами с пользой.