В Челябинской области выставлен на продажу автограф эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева и его жены, оперной певицы Тамары Синявской. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений.
«Автографы легендарного Муслима Магомаева и не менее легендарной Тамары Синявской. Цена 25 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Подписи обоих исполнителей расположены на одном листе бумаги из нотной тетради. Уникальный предмет коллекционирования, судя по фото, хорошо сохранился.
Певец Муслим Магомаев скончался в 2008 году. С супругой Тамарой они были в браке с 1974 года. Муслим посвятил ей песню «Ты моя мелодия», которая стала очень популярной. В 2024 году советскому и российскому артисту могло исполниться 82 года.
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