17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Челябинске продают автографы Муслима Магомаева и его жены за 25 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, блокнот, очки, руки чиновника, шариковая ручка
Автограф звездной пары расположен на одном листе Фото:

В Челябинской области выставлен на продажу автограф эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева и его жены, оперной певицы Тамары Синявской. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений.

«Автографы легендарного Муслима Магомаева и не менее легендарной Тамары Синявской. Цена 25 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Подписи обоих исполнителей расположены на одном листе бумаги из нотной тетради. Уникальный предмет коллекционирования, судя по фото, хорошо сохранился.

Певец Муслим Магомаев скончался в 2008 году. С супругой Тамарой они были в браке с 1974 года. Муслим посвятил ей песню «Ты моя мелодия», которая стала очень популярной. В 2024 году советскому и российскому артисту могло исполниться 82 года.

Автографы артиста Муслима Магомаева и его супруги Тамары Синявской
Автографы артиста Муслима Магомаева и его супруги Тамары Синявской

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В Челябинской области выставлен на продажу автограф эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева и его жены, оперной певицы Тамары Синявской. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений. «Автографы легендарного Муслима Магомаева и не менее легендарной Тамары Синявской. Цена 25 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито». Подписи обоих исполнителей расположены на одном листе бумаги из нотной тетради. Уникальный предмет коллекционирования, судя по фото, хорошо сохранился. Певец Муслим Магомаев скончался в 2008 году. С супругой Тамарой они были в браке с 1974 года. Муслим посвятил ей песню «Ты моя мелодия», которая стала очень популярной. В 2024 году советскому и российскому артисту могло исполниться 82 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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