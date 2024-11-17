В Челябинске продают автографы Муслима Магомаева и его жены за 25 тысяч рублей. Скрин

18 ноября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Автограф звездной пары расположен на одном листе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области выставлен на продажу автограф эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева и его жены, оперной певицы Тамары Синявской. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений. «Автографы легендарного Муслима Магомаева и не менее легендарной Тамары Синявской. Цена 25 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито». Подписи обоих исполнителей расположены на одном листе бумаги из нотной тетради. Уникальный предмет коллекционирования, судя по фото, хорошо сохранился. Певец Муслим Магомаев скончался в 2008 году. С супругой Тамарой они были в браке с 1974 года. Муслим посвятил ей песню «Ты моя мелодия», которая стала очень популярной. В 2024 году советскому и российскому артисту могло исполниться 82 года. Автографы артиста Муслима Магомаева и его супруги Тамары Синявской Авито: https://www.avito.ru/zlatoust/kollektsionirovanie/avtograf_muslima_magomaeva_i_tamary_sinyavskoy_4127348374?slocation=660710 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области выставлен на продажу автограф эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева и его жены, оперной певицы Тамары Синявской. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений. «Автографы легендарного Муслима Магомаева и не менее легендарной Тамары Синявской. Цена 25 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито». Подписи обоих исполнителей расположены на одном листе бумаги из нотной тетради. Уникальный предмет коллекционирования, судя по фото, хорошо сохранился. Певец Муслим Магомаев скончался в 2008 году. С супругой Тамарой они были в браке с 1974 года. Муслим посвятил ей песню «Ты моя мелодия», которая стала очень популярной. В 2024 году советскому и российскому артисту могло исполниться 82 года.