Челябинские скверы получат имена экс-ректора университета и экс-начальника ЮУЖД

Два сквера в Челябинске, в Центральном и Советском районах, получат имена бывшего ректора Челябинского государственного педуниверситета Александра Аменда и экс-начальника ЮУЖД Ивана Воробьева. Решение по присвоению наименований будет вынесено на сессию гордумы, которая состоится 19 ноября.
«Присвоить имя Александра Филипповича Аменда скверу, территориально расположенному по улице Володарского в Центральном районе. Присвоить имя Ивана Павловича Воробьева скверу, территориально расположенному на пересечении улиц Свободы и Российской», — говорится в проекте решения, внесенного в повестку заседания.
Аменд возглавлял вуз с 1994 по 2000 годы. При нем Челябинский пединститут получил статус университета. В настоящее время вуз называется Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ). Аменд скончался в феврале 2012 года на 84-м году жизни. Сквер, о котором идет речь, расположен возле университета.
Воробьев руководил ЮУЖД с 1984 по 1999 годы. Сквер, который предлагается назвать его именем, находится у монумента железнодорожникам «На новый путь».
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