Челябинские скверы получат имена экс-ректора университета и экс-начальника ЮУЖД

18 ноября 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Именем Ивана Воробьева назовут сквер у монумента «На новый путь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два сквера в Челябинске, в Центральном и Советском районах, получат имена бывшего ректора Челябинского государственного педуниверситета Александра Аменда и экс-начальника ЮУЖД Ивана Воробьева. Решение по присвоению наименований будет вынесено на сессию гордумы, которая состоится 19 ноября. «Присвоить имя Александра Филипповича Аменда скверу, территориально расположенному по улице Володарского в Центральном районе. Присвоить имя Ивана Павловича Воробьева скверу, территориально расположенному на пересечении улиц Свободы и Российской», — говорится в проекте решения, внесенного в повестку заседания. Аменд возглавлял вуз с 1994 по 2000 годы. При нем Челябинский пединститут получил статус университета. В настоящее время вуз называется Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ). Аменд скончался в феврале 2012 года на 84-м году жизни. Сквер, о котором идет речь, расположен возле университета. Воробьев руководил ЮУЖД с 1984 по 1999 годы. Сквер, который предлагается назвать его именем, находится у монумента железнодорожникам «На новый путь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два сквера в Челябинске, в Центральном и Советском районах, получат имена бывшего ректора Челябинского государственного педуниверситета Александра Аменда и экс-начальника ЮУЖД Ивана Воробьева. Решение по присвоению наименований будет вынесено на сессию гордумы, которая состоится 19 ноября. «Присвоить имя Александра Филипповича Аменда скверу, территориально расположенному по улице Володарского в Центральном районе. Присвоить имя Ивана Павловича Воробьева скверу, территориально расположенному на пересечении улиц Свободы и Российской», — говорится в проекте решения, внесенного в повестку заседания. Аменд возглавлял вуз с 1994 по 2000 годы. При нем Челябинский пединститут получил статус университета. В настоящее время вуз называется Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ). Аменд скончался в феврале 2012 года на 84-м году жизни. Сквер, о котором идет речь, расположен возле университета. Воробьев руководил ЮУЖД с 1984 по 1999 годы. Сквер, который предлагается назвать его именем, находится у монумента железнодорожникам «На новый путь».