17 ноября 2024
16 ноября 2024

Челябинские скверы получат имена экс-ректора университета и экс-начальника ЮУЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная наглядная агитация. Реклама. Выборы. Челябинск, ржд, на новый путь, стрелочник
Именем Ивана Воробьева назовут сквер у монумента «На новый путь» Фото:

Два сквера в Челябинске, в Центральном и Советском районах, получат имена бывшего ректора Челябинского государственного педуниверситета Александра Аменда и экс-начальника ЮУЖД Ивана Воробьева. Решение по присвоению наименований будет вынесено на сессию гордумы, которая состоится 19 ноября.

«Присвоить имя Александра Филипповича Аменда скверу, территориально расположенному по улице Володарского в Центральном районе. Присвоить имя Ивана Павловича Воробьева скверу, территориально расположенному на пересечении улиц Свободы и Российской», — говорится в проекте решения, внесенного в повестку заседания.

Аменд возглавлял вуз с 1994 по 2000 годы. При нем Челябинский пединститут получил статус университета. В настоящее время вуз называется Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ). Аменд скончался в феврале 2012 года на 84-м году жизни. Сквер, о котором идет речь, расположен возле университета.

Воробьев руководил ЮУЖД с 1984 по 1999 годы. Сквер, который предлагается назвать его именем, находится у монумента железнодорожникам «На новый путь».

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Два сквера в Челябинске, в Центральном и Советском районах, получат имена бывшего ректора Челябинского государственного педуниверситета Александра Аменда и экс-начальника ЮУЖД Ивана Воробьева. Решение по присвоению наименований будет вынесено на сессию гордумы, которая состоится 19 ноября. «Присвоить имя Александра Филипповича Аменда скверу, территориально расположенному по улице Володарского в Центральном районе. Присвоить имя Ивана Павловича Воробьева скверу, территориально расположенному на пересечении улиц Свободы и Российской», — говорится в проекте решения, внесенного в повестку заседания. Аменд возглавлял вуз с 1994 по 2000 годы. При нем Челябинский пединститут получил статус университета. В настоящее время вуз называется Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ). Аменд скончался в феврале 2012 года на 84-м году жизни. Сквер, о котором идет речь, расположен возле университета. Воробьев руководил ЮУЖД с 1984 по 1999 годы. Сквер, который предлагается назвать его именем, находится у монумента железнодорожникам «На новый путь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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