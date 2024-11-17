17 ноября 2024
16 ноября 2024

Самолет Минводы — Челябинск развернули из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вернули с места запуска по технической причине
Самолет вернули с места запуска по технической причине Фото:

В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был отправиться в Челябинск. Об сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«Аэропорт Минеральные Воды —18 ноября 2024 года в 00:49 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канала.

Рейс AZO 6123 «Минеральные Воды — Челябинск» был задержан. Его выполняла авиакомпания «Азимут».

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Азимута». Ответ ожидается.

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В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был отправиться в Челябинск. Об сообщается в telegram-канале Aviaincident. «Аэропорт Минеральные Воды —18 ноября 2024 года в 00:49 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канала. Рейс AZO 6123 «Минеральные Воды — Челябинск» был задержан. Его выполняла авиакомпания «Азимут». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Азимута». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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