Самолет Минводы — Челябинск развернули из-за неисправности

В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был отправиться в Челябинск. Об сообщается в telegram-канале Aviaincident.
«Аэропорт Минеральные Воды —18 ноября 2024 года в 00:49 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канала.
Рейс AZO 6123 «Минеральные Воды — Челябинск» был задержан. Его выполняла авиакомпания «Азимут».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Азимута». Ответ ожидается.
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