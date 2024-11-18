Жители некоторых регионов РФ смогут получить водительские права без паспорта

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В трех регионах РФ можно будет получить водительские права без паспорта
В трех регионах РФ можно будет получить водительские права без паспорта Фото:

Жители Липецкой, Челябинской и Ленинградской областей смогут получить водительские права без паспорта благодаря новым услугам по биометрии в МФЦ. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение», — передает сообщение РБК. Там добавили, что эти возможности станут доступны в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях до конца года.

Россияне также смогут подавать на развод, оформлять социальные пособия и другие услуги, используя биометрию, при условии регистрации в Единой биометрической системе. Для идентификации потребуется всего лишь посмотреть в камеру.

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Жители Липецкой, Челябинской и Ленинградской областей смогут получить водительские права без паспорта благодаря новым услугам по биометрии в МФЦ. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. «С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение», — передает сообщение РБК. Там добавили, что эти возможности станут доступны в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях до конца года. Россияне также смогут подавать на развод, оформлять социальные пособия и другие услуги, используя биометрию, при условии регистрации в Единой биометрической системе. Для идентификации потребуется всего лишь посмотреть в камеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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