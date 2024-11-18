Жители некоторых регионов РФ смогут получить водительские права без паспорта

Жители Липецкой, Челябинской и Ленинградской областей смогут получить водительские права без паспорта благодаря новым услугам по биометрии в МФЦ. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение», — передает сообщение РБК. Там добавили, что эти возможности станут доступны в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях до конца года.
Россияне также смогут подавать на развод, оформлять социальные пособия и другие услуги, используя биометрию, при условии регистрации в Единой биометрической системе. Для идентификации потребуется всего лишь посмотреть в камеру.
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