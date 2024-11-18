Shot: тысяча брошенных бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском

Тысяча украинских военнослужащих оказалась в полном окружении российских войск в Курской области. При попытке прорыва было уничтожено около 100 бойцов ВСУ.
«Тысяча брошенных солдат ВСУ оказалась в полном окружении российской армии в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что при попытке вырваться около 100 бойцов двух элитных подразделений ВСУ были уничтожены, двое взяты в плен.
ВС РФ принимают меры по блокировке связи между командованием и личным составом ВСУ. В результате этого украинские военнослужащие открывают огонь по своим. Во время одной из попыток выйти из окружения в районе Ольговки украинские силы потеряли до 20 человек. Позже, в ходе еще одной попытки, их потери возросли до 130 бойцов, передает Shot.
Президент России Владимир Путин сообщал, что командиры ВСУ пытаются скрыть от своих подчиненных факт их окружения под Курском. По словам Путина, украинские военнослужащие не осознают, что потеряли контроль над ситуацией, а командиры готовы даже расстреливать своих бойцов при попытке сдачи в плен, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.