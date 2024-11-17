17 ноября 2024

Глава СКР затребовал доклад после получения ребенком ожогов в яме Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин застребовал доклад после получения 11-летним ребенком ожогов в яме, образованной при ремонте теплотрассы в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 ноября в одном из дворов Челябинска, где устраняли коммунальную аварию. Врио главы Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 18 ноября поручил главам районов лично контролировать ход устранения аварий и соблюдение требований безопасности. Кроме того, руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на таких объектах.

«Следствие установит, кто виноват в этой ситуации. Руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на площадках раскопок. Ограждение должно быть таким, чтобы исключить возможность попадания туда случайных людей и особенно детей», — подчеркнул Лошкин в своем telegram-канале. Он пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

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Глава СКР Александр Бастрыкин застребовал доклад после получения 11-летним ребенком ожогов в яме, образованной при ремонте теплотрассы в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 17 ноября в одном из дворов Челябинска, где устраняли коммунальную аварию. Врио главы Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 18 ноября поручил главам районов лично контролировать ход устранения аварий и соблюдение требований безопасности. Кроме того, руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на таких объектах. «Следствие установит, кто виноват в этой ситуации. Руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на площадках раскопок. Ограждение должно быть таким, чтобы исключить возможность попадания туда случайных людей и особенно детей», — подчеркнул Лошкин в своем telegram-канале. Он пожелал ребенку скорейшего выздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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