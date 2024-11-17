В Челябинске задержан похититель коньяка, пырнувший ножом случайного свидетеля

18 ноября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Преступление было раскрыто по горячим следам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вечером 17 ноября сотрудники полиции по горячим следам задержали похитителя дорогого коньяка. Злоумышленник пырнул ножом случайного свидетеля преступления. Подробности криминальной истории сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «Мужчина, применив в отношении продавца насилие, похитил бутылку коньяка, после чего попытался скрыться. Охранник торговой точки настиг убегающего преступника на улице. Случайным свидетелем этого оказался 39-летний прохожий. Он осудил злоумышленника и получил ножевое ранение в шею», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 17 ноября в одном из алкомаркетов на улице Худякова. Грабитель схватил дорогой коньяк стоимостью 2,5 тысячи рублей и убежал. После второго преступления ему также удалось скрыться, но оперативники сумели быстро вычислить подозреваемого, который был задержан по месту жительства. Им оказался 39-летний ранее трижды судимый, в том числе за аналогичное преступление, житель Челябинска. «По данному факту следователями УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Кроме того, после оценки тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего следственными органами регионального СУ СКР будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вечером 17 ноября сотрудники полиции по горячим следам задержали похитителя дорогого коньяка. Злоумышленник пырнул ножом случайного свидетеля преступления. Подробности криминальной истории сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «Мужчина, применив в отношении продавца насилие, похитил бутылку коньяка, после чего попытался скрыться. Охранник торговой точки настиг убегающего преступника на улице. Случайным свидетелем этого оказался 39-летний прохожий. Он осудил злоумышленника и получил ножевое ранение в шею», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 17 ноября в одном из алкомаркетов на улице Худякова. Грабитель схватил дорогой коньяк стоимостью 2,5 тысячи рублей и убежал. После второго преступления ему также удалось скрыться, но оперативники сумели быстро вычислить подозреваемого, который был задержан по месту жительства. Им оказался 39-летний ранее трижды судимый, в том числе за аналогичное преступление, житель Челябинска. «По данному факту следователями УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Кроме того, после оценки тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего следственными органами регионального СУ СКР будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.