Зимние забавы: где в Челябинской области покататься на «ватрушках», собачьих упряжках и сноубордах

Зимой челябинцам предлагают отдохнуть на горнолыжных курортах

16 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Стоимость поездки на собачьих упряжках начинается от 650 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стартовал горнолыжный сезон. В полном объеме опробовать заснеженные трассы получится в декабре, однако окунуться в мир зимних забав предлагают уже сейчас. URA.RU собрало подборку мест, в которых помимо спорта можно насладиться природой региона, а также покататься на собачьих упряжках и тюбинге. Спортивный отдых на горнолыжных курортах ГЛК «Солнечная долина» (поселок Сыростан, Миасс) В «Солнечной долине» есть множество развлечений. Базовым является езда на горных лыжах или сноуборде. Отмечается, что оборудование можно взять в прокат. На территории курорта также можно погонять по заснеженной 500-метровой трассе. Экстремальная поездка на одноместном картинге обойдется минимум в 1300 рублей за 10 минут. ГЛК также предоставляет возможность всесезонного тюбинга на четырех трассах: 30 метров — «Бэби», 120 метров — «красная» и «желтая», 130 метров — «снежная». Они подходят как для детей, так и для взрослых. 30 минут острых ощущений обойдутся в 600 рублей. Также на территории можно арендовать автокэмпинг и снегоход. В хаски-центре на территории курорта проводят катания на собачьих упряжках. Данный досуг обойдется в 1200 рублей. Также в «Солнечной долине» можно посетить каток сайт ГЛК «Солнечная долина» Фото: ГЛК «Райдер» (Миасс) В «Райдере» катание на лыжах и сноубордах — основное развлечение. Оборудование предоставляется в аренду, например, весь необходимый набор для взрослого за час обойдется минимум в 600 рублей. Доступ к подъемникам и склонам предоставляется по отдельной плате: для детей — от 270 рублей, для взрослых — от 450 рублей. С полным стартом зимнего сезона откроется каток «Миасский лед». Стоимость выхода на лед — от 150 до 350 рублей. Прокат коньков — 180 рублей в час. Цена сезонного ски-пасса — от 13 тысяч рублей. Центр Активного Отдыха «Евразия» (Куса) Трассы подходят для сноубордистов и лыжников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ГЛЦ «Евразия» для любителей снежного спорта создано девять трасс с естественным и искусственным снегом. В пользовании посетителей трассы от 175 до 1500 метров. Также открыты: неподготовленный склон, тропа снежного человека и сноу-парк. На территории расположилась и трассы для ходьбы: в 500 метров, пять километров от вершины горы Копанец и еще одна пятикилометровая тропа за учебным склоном. Как указано на карте ГЛЦ, из развлекательных занятий предлагаются: тюбинг, крытый батут и искусственный скалодром. Один час проката снаряжения обойдется для детей в 300-450 рублей, а для взрослых 550-800 рублей, в зависимости от дня недели. Стоимость использования кресельной канатной дороги с 1 до 31 декабря для взрослых — 800-1500 рублей, для детей 400-850 рублей в час, исходя из дня недели. Также предлагают приобретать ски-пассы от 10 до 25 подъемов. Стоимость от 1900 до четырех тысяч рублей. В «Евразии» есть трассы для пеших прогулок сайт ГЛЦ «Евразия» Фото:

Хаски-центры: катание на собачьих упряжках и ватрушках Хаски-центр «Аквилон» (поселок Южно-Челябинский прииск) В «Аквилоне» катание на собачьих упряжках проходят ежедневно. В будни поездка для детей обойдется — в 690 рублей, для взрослых — 900 рублей. В выходные цена остается такой же. На собачьих упряжках можно покататься как в рамках программы выходного дня, так и отдельно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уточняется, что каждую субботу и воскресенье на территории центра проходят «Семейные выходные», в программу которых входят: посещение питомника с сибирскими хаски и самоедскими лайками, чеканка монет, творческий мастер-класс и катание на упряжках. Стоимость детского билета — 1200, взрослого — 1500 рублей. Посетить данные мероприятия также можно вне программы за отдельную плату. Экстрим-клуб «Быстрай» (Уфимский тракт) Катание на собачьих упряжках в «Быстрае» проходит в локации леса. Стоимость — 650 рублей за человека. Также на территории конно-спортивного клуба возможен прокат тюбинга. Аренда на час обойдется — в 300 рублей, та же стоимость дает возможность катания безлимитно, но при наличии личной «ватрушки». К тому же в экстрим-клубе предлагают посетить мини-зоопарк и страусиную ферму, покататься на снегоходе, заняться стрельбой и метанием ножей, а также поиграть в пейнтбол. Центр семейного отдыха «Ривьера» (пруд Песчанка) Маленькие дети допускаются на горки для тюбинга только в сопровождении родителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Ривьера» находится на выезде из Челябинска в сторону Еманжелинска, возле карьера Песчанка. Там расположились три тюбинговые трассы с автоподъемниками. Стоимости аренды «ватрушки» за час — 500 рублей. Также будет необходимо приобрести билет для входа на территорию — 250 рублей. Зимой там начинает действовать открытый лесной каток. Стоимость часа — 300 рублей, безлимитного посещение — 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стартовал горнолыжный сезон. В полном объеме опробовать заснеженные трассы получится в декабре, однако окунуться в мир зимних забав предлагают уже сейчас. URA.RU собрало подборку мест, в которых помимо спорта можно насладиться природой региона, а также покататься на собачьих упряжках и тюбинге. В «Солнечной долине» есть множество развлечений. Базовым является езда на горных лыжах или сноуборде. Отмечается, что оборудование можно взять в прокат. На территории курорта также можно погонять по заснеженной 500-метровой трассе. Экстремальная поездка на одноместном картинге обойдется минимум в 1300 рублей за 10 минут. ГЛК также предоставляет возможность всесезонного тюбинга на четырех трассах: 30 метров — «Бэби», 120 метров — «красная» и «желтая», 130 метров — «снежная». Они подходят как для детей, так и для взрослых. 30 минут острых ощущений обойдутся в 600 рублей. В «Райдере» катание на лыжах и сноубордах — основное развлечение. Оборудование предоставляется в аренду, например, весь необходимый набор для взрослого за час обойдется минимум в 600 рублей. Доступ к подъемникам и склонам предоставляется по отдельной плате: для детей — от 270 рублей, для взрослых — от 450 рублей. С полным стартом зимнего сезона откроется каток «Миасский лед». Стоимость выхода на лед — от 150 до 350 рублей. Прокат коньков — 180 рублей в час. Цена сезонного ски-пасса — от 13 тысяч рублей. В ГЛЦ «Евразия» для любителей снежного спорта создано девять трасс с естественным и искусственным снегом. В пользовании посетителей трассы от 175 до 1500 метров. Также открыты: неподготовленный склон, тропа снежного человека и сноу-парк. На территории расположилась и трассы для ходьбы: в 500 метров, пять километров от вершины горы Копанец и еще одна пятикилометровая тропа за учебным склоном. Как указано на карте ГЛЦ, из развлекательных занятий предлагаются: тюбинг, крытый батут и искусственный скалодром. Один час проката снаряжения обойдется для детей в 300-450 рублей, а для взрослых 550-800 рублей, в зависимости от дня недели. Стоимость использования кресельной канатной дороги с 1 до 31 декабря для взрослых — 800-1500 рублей, для детей 400-850 рублей в час, исходя из дня недели. В «Аквилоне» катание на собачьих упряжках проходят ежедневно. В будни поездка для детей обойдется — в 690 рублей, для взрослых — 900 рублей. В выходные цена остается такой же. Уточняется, что каждую субботу и воскресенье на территории центра проходят «Семейные выходные», в программу которых входят: посещение питомника с сибирскими хаски и самоедскими лайками, чеканка монет, творческий мастер-класс и катание на упряжках. Стоимость детского билета — 1200, взрослого — 1500 рублей. Посетить данные мероприятия также можно вне программы за отдельную плату. Катание на собачьих упряжках в «Быстрае» проходит в локации леса. Стоимость — 650 рублей за человека. Также на территории конно-спортивного клуба возможен прокат тюбинга. Аренда на час обойдется — в 300 рублей, та же стоимость дает возможность катания безлимитно, но при наличии личной «ватрушки». «Ривьера» находится на выезде из Челябинска в сторону Еманжелинска, возле карьера Песчанка. Там расположились три тюбинговые трассы с автоподъемниками. Стоимости аренды «ватрушки» за час — 500 рублей. Также будет необходимо приобрести билет для входа на территорию — 250 рублей. Зимой там начинает действовать открытый лесной каток. Стоимость часа — 300 рублей, безлимитного посещение — 500 рублей.