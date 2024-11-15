15 ноября 2024

Зимние забавы: где в Челябинской области покататься на «ватрушках», собачьих упряжках и сноубордах

Зимой челябинцам предлагают отдохнуть на горнолыжных курортах
© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, собачья упряжка, сибирский хаски
Стоимость поездки на собачьих упряжках начинается от 650 рублей Фото:

В Челябинской области стартовал горнолыжный сезон. В полном объеме опробовать заснеженные трассы получится в декабре, однако окунуться в мир зимних забав предлагают уже сейчас. URA.RU собрало подборку мест, в которых помимо спорта можно насладиться природой региона, а также покататься на собачьих упряжках и тюбинге.

Спортивный отдых на горнолыжных курортах

ГЛК «Солнечная долина» (поселок Сыростан, Миасс)

В «Солнечной долине» есть множество развлечений. Базовым является езда на горных лыжах или сноуборде. Отмечается, что оборудование можно взять в прокат. На территории курорта также можно погонять по заснеженной 500-метровой трассе. Экстремальная поездка на одноместном картинге обойдется минимум в 1300 рублей за 10 минут.

ГЛК также предоставляет возможность всесезонного тюбинга на четырех трассах: 30 метров — «Бэби», 120 метров — «красная» и «желтая», 130 метров — «снежная». Они подходят как для детей, так и для взрослых. 30 минут острых ощущений обойдутся в 600 рублей.

Также на территории можно арендовать автокэмпинг и снегоход. В хаски-центре на территории курорта проводят катания на собачьих упряжках. Данный досуг обойдется в 1200 рублей.
Также в «Солнечной долине» можно посетить каток
Также в «Солнечной долине» можно посетить каток
Фото:

ГЛК «Райдер» (Миасс)

В «Райдере» катание на лыжах и сноубордах — основное развлечение. Оборудование предоставляется в аренду, например, весь необходимый набор для взрослого за час обойдется минимум в 600 рублей. Доступ к подъемникам и склонам предоставляется по отдельной плате: для детей — от 270 рублей, для взрослых — от 450 рублей. С полным стартом зимнего сезона откроется каток «Миасский лед». Стоимость выхода на лед — от 150 до 350 рублей. Прокат коньков — 180 рублей в час. Цена сезонного ски-пасса — от 13 тысяч рублей.

Центр Активного Отдыха «Евразия» (Куса)

Тренировка сноубордистов СШОР "Центр спортивной подготовки "Хлебниково". Москва
Трассы подходят для сноубордистов и лыжников
Фото:

В ГЛЦ «Евразия» для любителей снежного спорта создано девять трасс с естественным и искусственным снегом. В пользовании посетителей трассы от 175 до 1500 метров. Также открыты: неподготовленный склон, тропа снежного человека и сноу-парк. На территории расположилась и трассы для ходьбы: в 500 метров, пять километров от вершины горы Копанец и еще одна пятикилометровая тропа за учебным склоном. Как указано на карте ГЛЦ, из развлекательных занятий предлагаются: тюбинг, крытый батут и искусственный скалодром.

Один час проката снаряжения обойдется для детей в 300-450 рублей, а для взрослых 550-800 рублей, в зависимости от дня недели. Стоимость использования кресельной канатной дороги с 1 до 31 декабря для взрослых — 800-1500 рублей, для детей 400-850 рублей в час, исходя из дня недели.

Также предлагают приобретать ски-пассы от 10 до 25 подъемов. Стоимость от 1900 до четырех тысяч рублей.
В «Евразии» есть трассы для пеших прогулок
В «Евразии» есть трассы для пеших прогулок
Фото:


Хаски-центры: катание на собачьих упряжках и ватрушках

Хаски-центр «Аквилон» (поселок Южно-Челябинский прииск)

В «Аквилоне» катание на собачьих упряжках проходят ежедневно. В будни поездка для детей обойдется — в 690 рублей, для взрослых — 900 рублей. В выходные цена остается такой же.

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На собачьих упряжках можно покататься как в рамках программы выходного дня, так и отдельно
Фото:

Уточняется, что каждую субботу и воскресенье на территории центра проходят «Семейные выходные», в программу которых входят: посещение питомника с сибирскими хаски и самоедскими лайками, чеканка монет, творческий мастер-класс и катание на упряжках. Стоимость детского билета — 1200, взрослого — 1500 рублей. Посетить данные мероприятия также можно вне программы за отдельную плату.

Экстрим-клуб «Быстрай» (Уфимский тракт)

Катание на собачьих упряжках в «Быстрае» проходит в локации леса. Стоимость — 650 рублей за человека. Также на территории конно-спортивного клуба возможен прокат тюбинга. Аренда на час обойдется — в 300 рублей, та же стоимость дает возможность катания безлимитно, но при наличии личной «ватрушки».

К тому же в экстрим-клубе предлагают посетить мини-зоопарк и страусиную ферму, покататься на снегоходе, заняться стрельбой и метанием ножей, а также поиграть в пейнтбол.

Центр семейного отдыха «Ривьера» (пруд Песчанка)

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Маленькие дети допускаются на горки для тюбинга только в сопровождении родителей
Фото:

«Ривьера» находится на выезде из Челябинска в сторону Еманжелинска, возле карьера Песчанка. Там расположились три тюбинговые трассы с автоподъемниками. Стоимости аренды «ватрушки» за час — 500 рублей. Также будет необходимо приобрести билет для входа на территорию — 250 рублей. Зимой там начинает действовать открытый лесной каток. Стоимость часа — 300 рублей, безлимитного посещение — 500 рублей.

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В Челябинской области стартовал горнолыжный сезон. В полном объеме опробовать заснеженные трассы получится в декабре, однако окунуться в мир зимних забав предлагают уже сейчас. URA.RU собрало подборку мест, в которых помимо спорта можно насладиться природой региона, а также покататься на собачьих упряжках и тюбинге. В «Солнечной долине» есть множество развлечений. Базовым является езда на горных лыжах или сноуборде. Отмечается, что оборудование можно взять в прокат. На территории курорта также можно погонять по заснеженной 500-метровой трассе. Экстремальная поездка на одноместном картинге обойдется минимум в 1300 рублей за 10 минут. ГЛК также предоставляет возможность всесезонного тюбинга на четырех трассах: 30 метров — «Бэби», 120 метров — «красная» и «желтая», 130 метров — «снежная». Они подходят как для детей, так и для взрослых. 30 минут острых ощущений обойдутся в 600 рублей. В «Райдере» катание на лыжах и сноубордах — основное развлечение. Оборудование предоставляется в аренду, например, весь необходимый набор для взрослого за час обойдется минимум в 600 рублей. Доступ к подъемникам и склонам предоставляется по отдельной плате: для детей — от 270 рублей, для взрослых — от 450 рублей. С полным стартом зимнего сезона откроется каток «Миасский лед». Стоимость выхода на лед — от 150 до 350 рублей. Прокат коньков — 180 рублей в час. Цена сезонного ски-пасса — от 13 тысяч рублей. В ГЛЦ «Евразия» для любителей снежного спорта создано девять трасс с естественным и искусственным снегом. В пользовании посетителей трассы от 175 до 1500 метров. Также открыты: неподготовленный склон, тропа снежного человека и сноу-парк. На территории расположилась и трассы для ходьбы: в 500 метров, пять километров от вершины горы Копанец и еще одна пятикилометровая тропа за учебным склоном. Как указано на карте ГЛЦ, из развлекательных занятий предлагаются: тюбинг, крытый батут и искусственный скалодром. Один час проката снаряжения обойдется для детей в 300-450 рублей, а для взрослых 550-800 рублей, в зависимости от дня недели. Стоимость использования кресельной канатной дороги с 1 до 31 декабря для взрослых — 800-1500 рублей, для детей 400-850 рублей в час, исходя из дня недели. В «Аквилоне» катание на собачьих упряжках проходят ежедневно. В будни поездка для детей обойдется — в 690 рублей, для взрослых — 900 рублей. В выходные цена остается такой же. Уточняется, что каждую субботу и воскресенье на территории центра проходят «Семейные выходные», в программу которых входят: посещение питомника с сибирскими хаски и самоедскими лайками, чеканка монет, творческий мастер-класс и катание на упряжках. Стоимость детского билета — 1200, взрослого — 1500 рублей. Посетить данные мероприятия также можно вне программы за отдельную плату. Катание на собачьих упряжках в «Быстрае» проходит в локации леса. Стоимость — 650 рублей за человека. Также на территории конно-спортивного клуба возможен прокат тюбинга. Аренда на час обойдется — в 300 рублей, та же стоимость дает возможность катания безлимитно, но при наличии личной «ватрушки». «Ривьера» находится на выезде из Челябинска в сторону Еманжелинска, возле карьера Песчанка. Там расположились три тюбинговые трассы с автоподъемниками. Стоимости аренды «ватрушки» за час — 500 рублей. Также будет необходимо приобрести билет для входа на территорию — 250 рублей. Зимой там начинает действовать открытый лесной каток. Стоимость часа — 300 рублей, безлимитного посещение — 500 рублей.
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