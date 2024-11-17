17 ноября 2024

В Челябинске под окнами высотки обнаружен труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину обнаружили в ночь на 17 ноября (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 17 ноября у девятиэтажки на улице Кирова обнаружен труп женщины. В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что ее смерть не носит криминальный характер.

«Женщина обнаружена под окнами девятиэтажки на Кирова, 13а. Предположительно, упала с высоты», — рассказал URA.RU читатель. Инцидент произошел около четырех часов утра.

По данным URA.RU, женщина 43 лет ранее не была судима, официально нигде не работала. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства ее смерти.

«Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске в ночь на 17 ноября у девятиэтажки на улице Кирова обнаружен труп женщины. В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что ее смерть не носит криминальный характер. «Женщина обнаружена под окнами девятиэтажки на Кирова, 13а. Предположительно, упала с высоты», — рассказал URA.RU читатель. Инцидент произошел около четырех часов утра. По данным URA.RU, женщина 43 лет ранее не была судима, официально нигде не работала. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства ее смерти. «Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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