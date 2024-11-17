В Челябинске под окнами высотки обнаружен труп женщины

18 ноября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Женщину обнаружили в ночь на 17 ноября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ночь на 17 ноября у девятиэтажки на улице Кирова обнаружен труп женщины. В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что ее смерть не носит криминальный характер. «Женщина обнаружена под окнами девятиэтажки на Кирова, 13а. Предположительно, упала с высоты», — рассказал URA.RU читатель. Инцидент произошел около четырех часов утра. По данным URA.RU, женщина 43 лет ранее не была судима, официально нигде не работала. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства ее смерти. «Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 17 ноября у девятиэтажки на улице Кирова обнаружен труп женщины. В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что ее смерть не носит криминальный характер. «Женщина обнаружена под окнами девятиэтажки на Кирова, 13а. Предположительно, упала с высоты», — рассказал URA.RU читатель. Инцидент произошел около четырех часов утра. По данным URA.RU, женщина 43 лет ранее не была судима, официально нигде не работала. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства ее смерти. «Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.