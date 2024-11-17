В магазине под Челябинском загорелась касса с деньгами. Фото

18 ноября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Пожар начался от замыкания кассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Кременкуль под Челябинском в ночь на 18 ноября загорелась касса магазина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания. «Минувшей ночью на улице Ленина в селе Кременкуль обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГУ МЧС отметили, что огнеборцы оперативно прибыли на сигнал и потушили возгорание на площади десять квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет. Пожар начался ночью в магазине МЧС Челябинской области Огнеборцы оперативно потушили возгорание МЧС Челябинской области Из-за замыкания проводки загорелась касса МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кременкуль под Челябинском в ночь на 18 ноября загорелась касса магазина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания. «Минувшей ночью на улице Ленина в селе Кременкуль обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГУ МЧС отметили, что огнеборцы оперативно прибыли на сигнал и потушили возгорание на площади десять квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.