В селе Кременкуль под Челябинском в ночь на 18 ноября загорелась касса магазина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания.
«Минувшей ночью на улице Ленина в селе Кременкуль обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного ГУ МЧС отметили, что огнеборцы оперативно прибыли на сигнал и потушили возгорание на площади десять квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.
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