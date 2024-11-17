17 ноября 2024

В магазине под Челябинском загорелась касса с деньгами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожар начался от замыкания кассы Фото:

В селе Кременкуль под Челябинском в ночь на 18 ноября загорелась касса магазина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания.

«Минувшей ночью на улице Ленина в селе Кременкуль обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного ГУ МЧС отметили, что огнеборцы оперативно прибыли на сигнал и потушили возгорание на площади десять квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.

Пожар начался ночью в магазине
Пожар начался ночью в магазине
Огнеборцы оперативно потушили возгорание
Огнеборцы оперативно потушили возгорание
Из-за замыкания проводки загорелась касса
Из-за замыкания проводки загорелась касса

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В селе Кременкуль под Челябинском в ночь на 18 ноября загорелась касса магазина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания. «Минувшей ночью на улице Ленина в селе Кременкуль обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГУ МЧС отметили, что огнеборцы оперативно прибыли на сигнал и потушили возгорание на площади десять квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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