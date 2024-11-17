17 ноября 2024

Челябинцы с началом морозов стали чаще искать работу из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В октябре трафик на сайты удаленной работы вырос на 10% Фото:

Жители Челябинской области с началом морозов начали чаще искать работу из дома. Рост трафика на сайты с удаленной работой зафиксировали аналитики «Мегафона».

«По итогам октября интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются челябинцы в возрасте от 25 до 34 лет, на них приходится 47% переданных данных», — сообщают специалисты оператора мобильной связи. При этом женщин на таких сайтах чуть больше, 51%.

По данным аналитиков, сотрудники предпочитают брать основную нагрузку на понедельник, распределяя оставшиеся обязанности на всю неделю. В выходные фрилансеры стараются отдыхать.

«Мы стремимся обеспечить комфортные условия для наших абонентов вне зависимости от того, где они работают. Для этого мы проводим модернизацию существующего телеком-оборудования и запускаем новые станции связи», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов. По информации Денисова, с начала года были обновлены свыше 500 объектов в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и других городах.

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Жители Челябинской области с началом морозов начали чаще искать работу из дома. Рост трафика на сайты с удаленной работой зафиксировали аналитики «Мегафона». «По итогам октября интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются челябинцы в возрасте от 25 до 34 лет, на них приходится 47% переданных данных», — сообщают специалисты оператора мобильной связи. При этом женщин на таких сайтах чуть больше, 51%. По данным аналитиков, сотрудники предпочитают брать основную нагрузку на понедельник, распределяя оставшиеся обязанности на всю неделю. В выходные фрилансеры стараются отдыхать. «Мы стремимся обеспечить комфортные условия для наших абонентов вне зависимости от того, где они работают. Для этого мы проводим модернизацию существующего телеком-оборудования и запускаем новые станции связи», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов. По информации Денисова, с начала года были обновлены свыше 500 объектов в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и других городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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