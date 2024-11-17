Челябинцы с началом морозов стали чаще искать работу из дома

18 ноября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В октябре трафик на сайты удаленной работы вырос на 10% Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинской области с началом морозов начали чаще искать работу из дома. Рост трафика на сайты с удаленной работой зафиксировали аналитики «Мегафона». «По итогам октября интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются челябинцы в возрасте от 25 до 34 лет, на них приходится 47% переданных данных», — сообщают специалисты оператора мобильной связи. При этом женщин на таких сайтах чуть больше, 51%. По данным аналитиков, сотрудники предпочитают брать основную нагрузку на понедельник, распределяя оставшиеся обязанности на всю неделю. В выходные фрилансеры стараются отдыхать. «Мы стремимся обеспечить комфортные условия для наших абонентов вне зависимости от того, где они работают. Для этого мы проводим модернизацию существующего телеком-оборудования и запускаем новые станции связи», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов. По информации Денисова, с начала года были обновлены свыше 500 объектов в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и других городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области с началом морозов начали чаще искать работу из дома. Рост трафика на сайты с удаленной работой зафиксировали аналитики «Мегафона». «По итогам октября интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются челябинцы в возрасте от 25 до 34 лет, на них приходится 47% переданных данных», — сообщают специалисты оператора мобильной связи. При этом женщин на таких сайтах чуть больше, 51%. По данным аналитиков, сотрудники предпочитают брать основную нагрузку на понедельник, распределяя оставшиеся обязанности на всю неделю. В выходные фрилансеры стараются отдыхать. «Мы стремимся обеспечить комфортные условия для наших абонентов вне зависимости от того, где они работают. Для этого мы проводим модернизацию существующего телеком-оборудования и запускаем новые станции связи», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов. По информации Денисова, с начала года были обновлены свыше 500 объектов в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и других городах.