Две челябинские компании попали в список крупных инвесторов по рейтингу Forbes

Компании ММК и РМК стали крупнейшими инвесторами рейтинга Forbes
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, очки в руках
Инвестиции компаний исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей Фото:

Две компании Челябинской области, Русская медная компания (РМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) попали в перечень крупнейших 70 организаций-инвесторов по рейтингу Forbes. Это третий ежегодный рейтинг компаний по объему инвестиций.

«Forbes публикует третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний России по объему инвестиций. ММК занимает 18 место с данными за 2023 год 117,3 миллиардов рублей, РМК — 83,3 миллиарда рублей», — указано в рейтинге.

Для сравнения в таблице рейтинга были указаны уровни инвестиций за 2022 год. Обе челябинские компании увеличили эти показатели. Так, ММК в 2022 году направил на эти цели 79,5 миллиардов рублей, РМК — 63,9 миллиардов рублей. В тройке лидеров Газпром, Роснефть и Российские железные дороги, чьи инвестиции превышают 1260 миллиардов рублей.

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Две компании Челябинской области, Русская медная компания (РМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) попали в перечень крупнейших 70 организаций-инвесторов по рейтингу Forbes. Это третий ежегодный рейтинг компаний по объему инвестиций. «Forbes публикует третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний России по объему инвестиций. ММК занимает 18 место с данными за 2023 год 117,3 миллиардов рублей, РМК — 83,3 миллиарда рублей», — указано в рейтинге. Для сравнения в таблице рейтинга были указаны уровни инвестиций за 2022 год. Обе челябинские компании увеличили эти показатели. Так, ММК в 2022 году направил на эти цели 79,5 миллиардов рублей, РМК — 63,9 миллиардов рублей. В тройке лидеров Газпром, Роснефть и Российские железные дороги, чьи инвестиции превышают 1260 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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