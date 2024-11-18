Две челябинские компании попали в список крупных инвесторов по рейтингу Forbes

Компании ММК и РМК стали крупнейшими инвесторами рейтинга Forbes

18 ноября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Инвестиции компаний исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две компании Челябинской области, Русская медная компания (РМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) попали в перечень крупнейших 70 организаций-инвесторов по рейтингу Forbes. Это третий ежегодный рейтинг компаний по объему инвестиций. «Forbes публикует третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний России по объему инвестиций. ММК занимает 18 место с данными за 2023 год 117,3 миллиардов рублей, РМК — 83,3 миллиарда рублей», — указано в рейтинге. Для сравнения в таблице рейтинга были указаны уровни инвестиций за 2022 год. Обе челябинские компании увеличили эти показатели. Так, ММК в 2022 году направил на эти цели 79,5 миллиардов рублей, РМК — 63,9 миллиардов рублей. В тройке лидеров Газпром, Роснефть и Российские железные дороги, чьи инвестиции превышают 1260 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две компании Челябинской области, Русская медная компания (РМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) попали в перечень крупнейших 70 организаций-инвесторов по рейтингу Forbes. Это третий ежегодный рейтинг компаний по объему инвестиций. «Forbes публикует третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний России по объему инвестиций. ММК занимает 18 место с данными за 2023 год 117,3 миллиардов рублей, РМК — 83,3 миллиарда рублей», — указано в рейтинге. Для сравнения в таблице рейтинга были указаны уровни инвестиций за 2022 год. Обе челябинские компании увеличили эти показатели. Так, ММК в 2022 году направил на эти цели 79,5 миллиардов рублей, РМК — 63,9 миллиардов рублей. В тройке лидеров Газпром, Роснефть и Российские железные дороги, чьи инвестиции превышают 1260 миллиардов рублей.