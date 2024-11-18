Когда дадут воду, неизвестно
В Перми отключили воду в 70 домах из-за ремонта трубопровода. Его повредили специалисты «КДС Групп» (Санкт-Петербург).
«Полиэтиленовую трубу диаметром 30 сантиметров повредили при проведении геодезических работ специалисты „КДС Групп“ (Санкт-Петербург). Для проведения ремонта на сетях „Новогор-Прикамье“ и локализации утечки трубопровод вывели из работы», — сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».
Без воды остались дома на :
- улице Куйбышева, 87а, 87, 89, 89а, 93, 93а, 93б, 93в, 95, 95в, 97, 97а, 99, 103, 105, 107, 96, 98, 98а, 96а,
- улице Клары Цеткин, 9, 10, 10а, 11, 12(д/сад), 12а (д/сад), 14, 14б, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 31а (ЦТП), 33, 35, 16, 16а, 13, 15, 17, 17а (д/сад), 19, 19а (ЦТП), 19А,
- улице Коминтерна,11а, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 30,
- улице Соловьева 15,
- улице Куйбышева 95/1, 101,
- улице Чкалова 58, 48, 50, 52, 44,
- улице Шарташская 2, 4.
Когда воду дадут в дома, не уточняется. Но для жителей организован подвоз воды. Автоцистерны находятся на улице Клары Цеткин, 9 и улице Куйбышева, 89а.
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