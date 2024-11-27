Семибратов: террористические угрозы России идут от США и ИГИЛ*

Политолог Семибратов: террористические угрозы России идут от США и ИГИЛ*

28 ноября 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Террористические угрозы для России остаются серьезными, убежден политолог Евгений Семибратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Террористические угрозы России идут со стороны США и запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, а также от других группировок. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Исламское государство* — далеко не единственная группировка, которая греет руки на нестабильности в Афганистане. В их деятельности для России нет ничего хорошего. При этом американцы работают и с „Талибаном“ („Талибан“ — запрещенная в РФ террористическая организация, — ред.), и с ИГИЛ, но в большей степени делают ставку на ИГ*. И вот это является для нас угрозой», — убежден Семибратов. Саммит ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября. Россию на нем представит президент Владимир Путин. Накануне саммита он прибыл в Казахстан с государственным визитом. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористические угрозы России идут со стороны США и запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, а также от других группировок. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Исламское государство* — далеко не единственная группировка, которая греет руки на нестабильности в Афганистане. В их деятельности для России нет ничего хорошего. При этом американцы работают и с „Талибаном“ („Талибан“ — запрещенная в РФ террористическая организация, — ред.), и с ИГИЛ, но в большей степени делают ставку на ИГ*. И вот это является для нас угрозой», — убежден Семибратов. Саммит ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября. Россию на нем представит президент Владимир Путин. Накануне саммита он прибыл в Казахстан с государственным визитом. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.