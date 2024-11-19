Как доходы пенсионеров в России вырастут в 2025 году

Средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 10% за 2024 год и теперь составляет 19,2 тысячи рублей. Таким образом, ее рост опередил инфляцию. В следующем же году выплаты и трудящимся, и нетрудящимся пенсионерам увеличатся на 7,3%, следует из статистики Социального фонда России.
Как растут пенсии
Средняя пенсия по старости для трудящихся граждан РФ составила 19,2 тысячи рублей за девять прошедших месяцев 2024 года. Таким образом, она выросла на 10% по сравнению с октябрем 2023. Увеличение выплат для этой категории россиян обогнало инфляцию, равную 7,5%.
Рост пенсий неработающих граждан увеличился до 23,4 тысячи, он составляет 7,3%. Это следует из статистики Соцфонда, приведенной «Известиями». Такое увеличение выплат для незанятых россиян соответствует уровню их индексации — в январе 2024 года их подняли на 7,5% в соответствии с прогнозом по инфляции.
Почему размер выплат растет по-разному
Разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан России сокращается за счет ускоренного темпа роста выплат для первых. В 2022 году разница составляла 6 тысяч, в 2023 — 4,4 тысячи, в нынешнем году — 4,2 тысячи.
Выплаты трудящимся россиянам растут по ряду причин. Среди них: каждый год работы пенсионера добавляет ему баллы, это увеличивает сумму поддержки, сообщили в издании со ссылкой на профессора факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
После пенсионной реформы пенсионного возраста достигают все больше более взрослых людей. Помимо этого, каждый год происходит увеличение зарплат и стоимости баллов, передали в издании слова доцента базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В . Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.
Также на сумму выплат влияет то, что многие россияне преклонного возраста увольняются, ждут перерасчета и восстанавливаются на работе, что приводит к увеличению пенсии. При увольнении пенсионера с места работы и официальном отсутствии у него такового на протяжении следующего месяца, ему начисляется накопленная с 2016 года индексация. До этого момента такая индексация является законодательно «замороженной».
Рост пенсий в 2025 году
Соцфонд направит более 10,9 триллионов рублей на выплату страховых пенсий в 2025 году, сообщили в издании со ссылкой на Минтруд. 106,4 миллиарда из этой суммы пойдут на увеличение пенсий занятым пенсионерам.
Пенсионные выплаты в целом же увеличатся на 7,3% по сравнению с нынешним годом, отмечается в данных Соцфонда. Это связано с возобновлением индексации пенсий трудящимся, сообщил профессор Сафонов.
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