Опасное сливочное масло завезли из Омска в Свердловскую область

19 ноября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Масло из Сибири сделано с множеством нарушений и вводит покупателей в заблуждение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловскую область завезли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное предпринимателем из Омска. В продукте найдены растительные жиры, а на упаковке отсутствуют сроки годности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «При проведении пищевого мониторинга в торговой сети „Маяк“ в Екатеринбурге были отобраны пробы масла сливочного „Крестьянского“ жирностью 72,5%, высшего сорта и переданы на лабораторные исследования. В продукции ИП Трофимовой обнаружены жиры растительного происхождения, отчего сливочное масло следовало бы назвать „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Налицо факт введения потребителя в заблуждение», — объяснили представители ведомства. Поймали предпринимателя и на других нарушениях — например, не указаны сведения об условиях и сроке хранения масла, нет информации о дате изготовления. Информацию о недобросовестным бизнесмене передали в омское управление Россельхознадзора. Ранее на подделке масла попалась целая цепочка предпринимателей из разных регионов. При изготовлении они разбавляли молоко растительными жирами и водой, вдвое увеличивая массу. Готовый товар продавался как сливочное масло жирностью 82,5%. В свердловские магазины поступило 50 тонн этого продукта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область завезли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное предпринимателем из Омска. В продукте найдены растительные жиры, а на упаковке отсутствуют сроки годности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «При проведении пищевого мониторинга в торговой сети „Маяк“ в Екатеринбурге были отобраны пробы масла сливочного „Крестьянского“ жирностью 72,5%, высшего сорта и переданы на лабораторные исследования. В продукции ИП Трофимовой обнаружены жиры растительного происхождения, отчего сливочное масло следовало бы назвать „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Налицо факт введения потребителя в заблуждение», — объяснили представители ведомства. Поймали предпринимателя и на других нарушениях — например, не указаны сведения об условиях и сроке хранения масла, нет информации о дате изготовления. Информацию о недобросовестным бизнесмене передали в омское управление Россельхознадзора. Ранее на подделке масла попалась целая цепочка предпринимателей из разных регионов. При изготовлении они разбавляли молоко растительными жирами и водой, вдвое увеличивая массу. Готовый товар продавался как сливочное масло жирностью 82,5%. В свердловские магазины поступило 50 тонн этого продукта.