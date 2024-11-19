Опасное сливочное масло завезли из Омска в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Масло из Сибири сделано с множеством нарушений и вводит покупателей в заблуждение Фото:

В Свердловскую область завезли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное предпринимателем из Омска. В продукте найдены растительные жиры, а на упаковке отсутствуют сроки годности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«При проведении пищевого мониторинга в торговой сети „Маяк“ в Екатеринбурге были отобраны пробы масла сливочного „Крестьянского“ жирностью 72,5%, высшего сорта и переданы на лабораторные исследования. В продукции ИП Трофимовой обнаружены жиры растительного происхождения, отчего сливочное масло следовало бы назвать „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Налицо факт введения потребителя в заблуждение», — объяснили представители ведомства.

Поймали предпринимателя и на других нарушениях — например, не указаны сведения об условиях и сроке хранения масла, нет информации о дате изготовления. Информацию о недобросовестным бизнесмене передали в омское управление Россельхознадзора.

Ранее на подделке масла попалась целая цепочка предпринимателей из разных регионов. При изготовлении они разбавляли молоко растительными жирами и водой, вдвое увеличивая массу. Готовый товар продавался как сливочное масло жирностью 82,5%. В свердловские магазины поступило 50 тонн этого продукта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область завезли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное предпринимателем из Омска. В продукте найдены растительные жиры, а на упаковке отсутствуют сроки годности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «При проведении пищевого мониторинга в торговой сети „Маяк“ в Екатеринбурге были отобраны пробы масла сливочного „Крестьянского“ жирностью 72,5%, высшего сорта и переданы на лабораторные исследования. В продукции ИП Трофимовой обнаружены жиры растительного происхождения, отчего сливочное масло следовало бы назвать „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Налицо факт введения потребителя в заблуждение», — объяснили представители ведомства. Поймали предпринимателя и на других нарушениях — например, не указаны сведения об условиях и сроке хранения масла, нет информации о дате изготовления. Информацию о недобросовестным бизнесмене передали в омское управление Россельхознадзора. Ранее на подделке масла попалась целая цепочка предпринимателей из разных регионов. При изготовлении они разбавляли молоко растительными жирами и водой, вдвое увеличивая массу. Готовый товар продавался как сливочное масло жирностью 82,5%. В свердловские магазины поступило 50 тонн этого продукта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...