Челябинская область отправила 18 грузовых составов в Иран

Из Челябинской области отправили 18 грузовых железнодорожных составов в Иран. Об этом 19 ноября на деловом завтраке в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» заявил губернатор Алексей Текслер.
«Мы вместе с „РЖД Логистика“ освоили коридор Север — Юг. Уже отправили 18 составов из ТЛК „Южноуральский“, до порта Бендер-Аббас в Иране через Казахстан, Туркменистан и Иран. Дальше с выходом на Индию, порт Мумбай, Африку, Китай и любые страны мира», — заявил Текслер.
По словам губернатора, за последнее время удалось существенно увеличить скорость составов. Если первый состав пробыл в пути почти месяц, то последние составы идут уже 10 дней. Текслер уверен, что это реальная альтернатива любым другим существующим маршрутам, и назвал это направление одно из перспективных.
ТЛК «Южноуральский» может перерабатывать миллион тонн грузов. Площади складского центра — около 60 тыс. кв. м — сегодня загружены практически на 100%.
Также Текслер сообщил о предстоящем расширении одного из крупнейших погранпереходов — «Бугристое». Принято решение о расширении этого пункта пропуска с 12 полос до 36. В несколько раз вырастет пропускная способность по пересечению границы для граждан и автотранспорта. В ближайших планах — модернизация федеральной дороги А310, которая соединяет Челябинск с Троицком и далее идет в Казахстан.
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