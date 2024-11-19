Врачи ХМАО спасли пенсионера из тяжелого состояния из-за высокой кровопотери

Врачи Нефтеюганской окружной клинической больницы спасли 73-летнего югорчанина, находившегося в состоянии геморрагического шока из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой. Об этом сообщили в депздраве ХМАО.
«Поступил пациент 73 лет с внутренним кровотечением, произошедшим на фоне язвенной болезни… В приёмное отделение больницы он поступил в тяжелом состоянии — состоянии геморрагического шока», — написано на сайте ведомства.
При этом, столь тяжелое состояние произошло из-за того, что мужчина даже не мог самостоятельно вызвать скорую, так как не имел телефона. Ему пришлось, испытывая сильные боли, выходить на лестничную клетку и просить помощи у тех, кто поднимается домой.
Сейчас югорчанин готовится к выписке. Он чувствует себя хорошо, а его жизни больше ничего не угрожает.
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