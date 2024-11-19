19 ноября 2024

Врачи ХМАО спасли пенсионера из тяжелого состояния из-за высокой кровопотери

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Врачи Нефтеюганска спасли 73-летнего югорчанина, находившегося в состоянии геморрагического шока
Врачи Нефтеюганска спасли 73-летнего югорчанина, находившегося в состоянии геморрагического шока Фото:

Врачи Нефтеюганской окружной клинической больницы спасли 73-летнего югорчанина, находившегося в состоянии геморрагического шока из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой. Об этом сообщили в депздраве ХМАО.

«Поступил пациент 73 лет с внутренним кровотечением, произошедшим на фоне язвенной болезни… В приёмное отделение больницы он поступил в тяжелом состоянии — состоянии геморрагического шока», — написано на сайте ведомства.

При этом, столь тяжелое состояние произошло из-за того, что мужчина даже не мог самостоятельно вызвать скорую, так как не имел телефона. Ему пришлось, испытывая сильные боли, выходить на лестничную клетку и просить помощи у тех, кто поднимается домой.

Сейчас югорчанин готовится к выписке. Он чувствует себя хорошо, а его жизни больше ничего не угрожает.

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Врачи Нефтеюганской окружной клинической больницы спасли 73-летнего югорчанина, находившегося в состоянии геморрагического шока из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой. Об этом сообщили в депздраве ХМАО. «Поступил пациент 73 лет с внутренним кровотечением, произошедшим на фоне язвенной болезни… В приёмное отделение больницы он поступил в тяжелом состоянии — состоянии геморрагического шока», — написано на сайте ведомства. При этом, столь тяжелое состояние произошло из-за того, что мужчина даже не мог самостоятельно вызвать скорую, так как не имел телефона. Ему пришлось, испытывая сильные боли, выходить на лестничную клетку и просить помощи у тех, кто поднимается домой. Сейчас югорчанин готовится к выписке. Он чувствует себя хорошо, а его жизни больше ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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