18 ноября 2024

Аналитики раскрыли самые популярные вакансии у жителей ХМАО

Самыми популярными вакансиями у жителей ХМАО стали топ-менеджеры и IT-профессии
© Служба новостей «URA.RU»
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IT-профессии стали одними из самых популярных вакансий среди жителей ХМАО
IT-профессии стали одними из самых популярных вакансий среди жителей ХМАО Фото:

Самыми популярными вакансиями у жителей ХМАО являются топ-менеджеры и IT-профессии. Информацию об этом URA.RU предоставила пресс-служба HeadHunter.

«В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии. В том числе, генеральный, исполнительный директор», — сообщает пресс-служба. Также популярностью пользуются системные аналитики, архитекторы, архивариусы и арт-директоры.

Ранее URA.RU писало, что компании ХМАО набирают рабочих на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать токари и механики.

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Самыми популярными вакансиями у жителей ХМАО являются топ-менеджеры и IT-профессии. Информацию об этом URA.RU предоставила пресс-служба HeadHunter. «В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии. В том числе, генеральный, исполнительный директор», — сообщает пресс-служба. Также популярностью пользуются системные аналитики, архитекторы, архивариусы и арт-директоры. Ранее URA.RU писало, что компании ХМАО набирают рабочих на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать токари и механики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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