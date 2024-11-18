Аналитики раскрыли самые популярные вакансии у жителей ХМАО

IT-профессии стали одними из самых популярных вакансий среди жителей ХМАО
Самыми популярными вакансиями у жителей ХМАО являются топ-менеджеры и IT-профессии. Информацию об этом URA.RU предоставила пресс-служба HeadHunter.
«В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии. В том числе, генеральный, исполнительный директор», — сообщает пресс-служба. Также популярностью пользуются системные аналитики, архитекторы, архивариусы и арт-директоры.
Ранее URA.RU писало, что компании ХМАО набирают рабочих на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать токари и механики.
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