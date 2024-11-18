Пассажиры из ХМАО заметили серьезный сбой цифрового сервиса Utair

Пассажиры из Ханты-Мансийского автономного округа заметили сбой в работе платного сервиса «ассистент Utair», который должен информировать клиентов о статусе авиарейса. В SMS пассажиры получают неверную информацию о своих вылетах.
«Покупал билеты и за дополнительную плату оформил еще и услугу с смс-уведомлениями о статусах рейса. Но по дороге в аэропорт получил сообщение о том, что уже якобы началась посадка в самолет. Хотя до вылета оставалось еще больше часа. На сайте аэропорта, конечно, было указано, что еще идет регистрация на рейс», — рассказал URA.RU пассажир, вылетавший из Нижневартовска в Тюмень.
По словам клиента, с аналогичной ситуацией он сталкивается не в первый раз. А на обратном пути проблема повторилась. Агентство попросило прокомментировать информацию в авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что Ространснадзор уличил Utair в систематическом задержании авиарейсов. Тогда речь шла о направлении Москва-Ухта (республика Коми). По данным ведомства, из 278 запланированных рейсов 177 вылетели позже установленного времени.
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