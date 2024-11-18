Налоговая банкротит миллионера из ХМАО, ремонтировавшего школы и детские сады

Инспекция федеральной налоговой службы по Сургуту (ХМАО) добивается банкротства местной компании «Сибмехстрой», учредителем которой выступает Фаррухруз Наимов. Выручка его фирмы за прошлый год, по данным финансовой отчетности, составила почти полмиллиарда рублей. Налоговой строительное предприятие задолжало 240 млн рублей.
«Определением суда в сентябре 2024 года в отношении ООО „Сибмехстрой“ введена процедура наблюдения — начальный этап процесса банкротства. В ноябре поступило требование от ИФНС России по Сургуту на сумму 241 136 363,40 рублей, из которых свыше 186 млн рублей — недоимка по налогам», — сообщил URA.RU временный управляющий банкротной компании.
Компания «Сибмехстрой» выполняла крупные госзаказы: занималась ремонтом школы № 8 в Сургуте за 280 млн рублей, строительством детского сада в Нефтеюганске за 370 млн рублей и дома культуры в Горноправдинске. Однако ни один из проектов строители не завершили: власти расторгли контракты с фирмой. Помимо требования налоговой, в суде рассматривается еще девять исков от кредиторов предприятия на сумму порядка 40 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что налоговая ХМАО через суд требует банкротства застройщика из Нефтеюганска. На фирму «Инвест-строй» неоднократно жаловались участники долевого строительства из-за срыва сроков сдачи жилого дома.
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