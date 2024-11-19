Мэр из ХМАО вместе с директором дочки Роснефти осмотрели новый детский сад

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В новом детском саду Нижневартовска смогут разместиться 320 детей
В новом детском саду Нижневартовска смогут разместиться 320 детей Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко и исполняющий обязанности генерального директора АО «Самотлорнефтегаз» Александр Кудряшов посетили детский сад, построенный при поддержке «Роснефти». Новое учреждение располагается в 21 квартале, занимает площадь в 7 513 квадратных метров и способно вместить 320 детей.

«Совместно с исполняющим обязанности генерального директора АО „Самотлорнефтегаз“ Александром Кудряшовым посетили новый детский сад на 320 мест в 21 квартале. Это современное здание площадью 7 513 квадратных метров… Реализован проект при поддержке АО „Самотлорнефтегаз“ в рамках соглашения НК „Роснефть“ и Правительства ХМАО — Югры», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Новый детский сад оснащен двумя бассейнами, а также физкультурными и музыкальными залами. Помимо этого в здании есть 16 групповых помещений и кабинеты с новейшим оборудованием для воспитания и развития подрастающего поколения.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко и исполняющий обязанности генерального директора АО «Самотлорнефтегаз» Александр Кудряшов посетили детский сад, построенный при поддержке «Роснефти». Новое учреждение располагается в 21 квартале, занимает площадь в 7 513 квадратных метров и способно вместить 320 детей. «Совместно с исполняющим обязанности генерального директора АО „Самотлорнефтегаз“ Александром Кудряшовым посетили новый детский сад на 320 мест в 21 квартале. Это современное здание площадью 7 513 квадратных метров… Реализован проект при поддержке АО „Самотлорнефтегаз“ в рамках соглашения НК „Роснефть“ и Правительства ХМАО — Югры», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Новый детский сад оснащен двумя бассейнами, а также физкультурными и музыкальными залами. Помимо этого в здании есть 16 групповых помещений и кабинеты с новейшим оборудованием для воспитания и развития подрастающего поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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