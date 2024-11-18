18 ноября 2024

В ХМАО вырастут цены на цветы ко Дню матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость цветов может вырасти на 15-20%
Стоимость цветов может вырасти на 15-20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают повышения стоимости цветов на 15-20% ко Дню матери, который отметят в России 24 ноября. Удорожание связывают с ростом расходов на логистику из-за повышения спроса.

«Наверное, как правило, [цены повышаются] процентов на 15-20, если все хорошо. Но, это даже не то, что кто-то жадный из поставщиков или фермеров, которые выращивают цветы. Все упирается в логистику. Всегда тяжелее вести, когда этого много», — пояснил журналисту URA.RU руководитель цветочной мастерской в Сургуте Алексей Сидорин.

По словам предпринимателя, рост стоимости цветов в Югре нередко наблюдается и перед другими праздниками. При этом отдельные магазины стараются по возможности избежать повышения цен ради имиджа торговых точек. «Везти [цветы] тяжело и риски большие, потому что это скоропортящаяся продукция», — добавляет Сидорин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на цветочное оформление свадеб. Оформление свадьбы живыми цветами в Югре обойдется молодоженам примерно в 100 тысяч рублей, что на 30% дороже прошлогоднего прайса.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают повышения стоимости цветов на 15-20% ко Дню матери, который отметят в России 24 ноября. Удорожание связывают с ростом расходов на логистику из-за повышения спроса. «Наверное, как правило, [цены повышаются] процентов на 15-20, если все хорошо. Но, это даже не то, что кто-то жадный из поставщиков или фермеров, которые выращивают цветы. Все упирается в логистику. Всегда тяжелее вести, когда этого много», — пояснил журналисту URA.RU руководитель цветочной мастерской в Сургуте Алексей Сидорин. По словам предпринимателя, рост стоимости цветов в Югре нередко наблюдается и перед другими праздниками. При этом отдельные магазины стараются по возможности избежать повышения цен ради имиджа торговых точек. «Везти [цветы] тяжело и риски большие, потому что это скоропортящаяся продукция», — добавляет Сидорин. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на цветочное оформление свадеб. Оформление свадьбы живыми цветами в Югре обойдется молодоженам примерно в 100 тысяч рублей, что на 30% дороже прошлогоднего прайса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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