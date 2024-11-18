В ХМАО водитель грузовика, врезавшийся в машину с полицейскими, был судим

Водитель грузовика, который врезался в машину с полицейскими в Сургутском районе (ХМАО) был судим. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Водитель КАМАЗа, 1990 года рождения, самозанятый, в 2016 году судим за кражу. В этом году привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, за превышение скорости и за нарушение правил ремней безопасности», — рассказал источник. Инсайдер добавил, что дело будет передано в следственный комитет Югры.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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