18 ноября 2024

В ХМАО водитель грузовика, врезавшийся в машину с полицейскими, был судим

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник ДТП с погибшими полицейскими был судим за кражу
Виновник ДТП с погибшими полицейскими был судим за кражу Фото:

Водитель грузовика, который врезался в машину с полицейскими в Сургутском районе (ХМАО) был судим. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Водитель КАМАЗа, 1990 года рождения, самозанятый, в 2016 году судим за кражу. В этом году привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, за превышение скорости и за нарушение правил ремней безопасности», — рассказал источник. Инсайдер добавил, что дело будет передано в следственный комитет Югры.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Водитель грузовика, который врезался в машину с полицейскими в Сургутском районе (ХМАО) был судим. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Водитель КАМАЗа, 1990 года рождения, самозанятый, в 2016 году судим за кражу. В этом году привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, за превышение скорости и за нарушение правил ремней безопасности», — рассказал источник. Инсайдер добавил, что дело будет передано в следственный комитет Югры. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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