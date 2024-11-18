18 ноября 2024

Ханты-Мансийск организовал сессию о наукоградах на форуме «Города России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ряшин выступил на форуме «Города России» на сессии о наукоградах
Максим Ряшин выступил на форуме «Города России» на сессии о наукоградах Фото:

Делегация из Ханты-Мансийска организовала на форуме «Города России — 2024» в Екатеринбурге сессиию о наукоградах. Об этом рассказал глава югорской столицы Максим Ряшин. 

«Вместе с командой глав муниципалитетов Уральского федерального округа участвовал в 8-м Общероссийском форуме стратегического развития „Города России — 2024“ в Екатеринбурге. Ханты-Мансийск в этом году выступил организатором экспертной сессии „Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы“, — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Там глава Ханты-Мансийска вместе с различными экспертами говорили о гуманитарном наукограде как факторе развития малых и средних неиндустриальных городов. 

Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога  впервые пообщался с широким кругом мэров по самой близкой для него теме — поддержка участников спецоперации РФ на Украине и их семей. Встреча прошла на полях форума «Города России».

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Делегация из Ханты-Мансийска организовала на форуме «Города России — 2024» в Екатеринбурге сессиию о наукоградах. Об этом рассказал глава югорской столицы Максим Ряшин.  «Вместе с командой глав муниципалитетов Уральского федерального округа участвовал в 8-м Общероссийском форуме стратегического развития „Города России — 2024“ в Екатеринбурге. Ханты-Мансийск в этом году выступил организатором экспертной сессии „Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы“, — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Там глава Ханты-Мансийска вместе с различными экспертами говорили о гуманитарном наукограде как факторе развития малых и средних неиндустриальных городов.  Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога  впервые пообщался с широким кругом мэров по самой близкой для него теме — поддержка участников спецоперации РФ на Украине и их семей. Встреча прошла на полях форума «Города России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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