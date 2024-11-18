Ханты-Мансийск организовал сессию о наукоградах на форуме «Города России»

Делегация из Ханты-Мансийска организовала на форуме «Города России — 2024» в Екатеринбурге сессиию о наукоградах. Об этом рассказал глава югорской столицы Максим Ряшин.
«Вместе с командой глав муниципалитетов Уральского федерального округа участвовал в 8-м Общероссийском форуме стратегического развития „Города России — 2024“ в Екатеринбурге. Ханты-Мансийск в этом году выступил организатором экспертной сессии „Особый статус: наукограды. Приоритеты, инновации, перспективы“, — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Там глава Ханты-Мансийска вместе с различными экспертами говорили о гуманитарном наукограде как факторе развития малых и средних неиндустриальных городов.
Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога впервые пообщался с широким кругом мэров по самой близкой для него теме — поддержка участников спецоперации РФ на Украине и их семей. Встреча прошла на полях форума «Города России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!