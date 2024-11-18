Как компания Сердюка наживается на нелегальной миграции

Главные вопросы о строителях-нелегалах и пагубных бизнес-привычках депутата-миллиардера

19 ноября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Компания богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка попалась на нарушении миграционного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одна из крупнейших строительных компаний Югры «Специализированный Застройщик „ДСК-1“», которая принадлежит миллиардеру, богатейшему депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку, попалась на нарушении миграционного законодательства. Выяснилось, что компания привлекает к работе на своих объектах незаконных мигрантов. Тогда удалось обнаружить 23 сотрудников, трудившихся на объектах миллиардера без патентов, но сколько таких специалистов привлекалось за все время — вопрос пока остается открытым. При этом нужно понимать, что ситуация с незаконной миграцией взята на особый контроль президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил МВД уделить особое внимание пресечению незаконной миграции. «Питательная среда для экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это во многих случаях нелегальная миграция», — подчеркнул глава государства, выступая на расширенной коллегии МВД. Более того, в ноябре президент подписал федеральный закон, согласно которому организаторам незаконной миграции грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем интерес компании миллиардера к труду нелегальных мигрантов понятен и очевиден — это позволяет недобросовестным компаниям, таким, как «Специализированный Застройщик „ДСК-1“» Сердюка, уходить от обязательных платежей. Их ей, несомненно, пришлось бы платить в случае, если бы в компании работали только россияне, получающие официальную заработную плату. Интерес к труду нелегальных мигрантов понятен, это позволяет компании уйти от обязательных платежей Фото: Илья Московец © URA.RU Однако, такое легкое отношение к букве закона ставит под вопрос всю остальную деятельность Сердюка. И в первую очередь его законотворческую работу и эпатажные выступления в Думе с критикой инициатив, поддерживаемых «Единой Россией» и почти всеми депутатами Думы. Вспомним голосование за введение так называемого «налога для богатых» в июне 2024 года. В общем и целом всем участникам заседания было очевидно, почему этот закон своевременный и необходимый. И только у господина Сердюка возник вопрос «чем вызвано такое срочное голосование и созыв внеочередного заседания». На что спикер заксобрания Борис Хохряков ответил, что это — задача администрации президента, ни больше, ни меньше. То есть, депутат Думы решил практически поспорить с администрацией президента? Что уж говорить о важности других инициативах, которые Сердюк критикует в своих выступлениях. Между тем Сердюк, владелец неоднократно уличенной в фактах нелегальной эмиграции компании, по-прежнему успешно продолжает свою законотворческую деятельность в Думе округа, лоббируя свои интересы и интересы предприятий, куда на работу привлекались незаконные мигранты. А это, как говорилось выше, порицается даже главой государства, не говоря уж о простых людях. Очень интересно получить ответ на другой вопрос: А входили ли в избирательную программу господина Сердюка тезисы об организации нелегальной эмиграции, непредоставлении высокооплачиваемых рабочих мест россиянам и уклонении от налогов? А за это ли голосовали его избиратели? Вряд ли. Но, к сожалению, ответов на эти вопросы от господина Сердюка нет. А избиратели в крайнем недоумении от деятельности своего депутата В связи со всем этим возникает еще один вопрос: а в курсе ли партия «Справедливая Россия» о таком ведении бизнеса Сердюка? Или это для партии откровение и она сочтет возможным достойно отреагировать на широкомасштабный преступный промысел своего депутата. Несколько этажей строящегося дома исчезли, этим уже заинтересовалась прокуратура Фото: Алексей Андронов © URA.RU Безусловно, здесь очень важна позиция правоохранительных органов. К примеру, прокуратурой Сургута с привлечением специалистов Жилстройнадзора уже ведется проверка по поводу дома в ЖК «За Ручьем», который по неизвестной причине работники компании, принадлежащей Сердюку, начали разбирать. Понятно и уважаемо: в нашей стране закон обратной силы не имеет. Но вряд ли гражданин Сердюк так быстро оставит свои пагубные привычки в ведении бизнеса. Целесообразно, наверное, проверить всю финансовую отчетность, наличие лицензий и прочей разрешительной документации у данного «авторитетного предпринимателя»? Наверное, разумно отправить запросы во все компетентные органы? Избирателям и горожанам, не получившим рабочие места, и властям, недополучившим обязательные выплаты от бизнеса, очень хотелось бы получить ответы на все эти вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из крупнейших строительных компаний Югры «Специализированный Застройщик „ДСК-1“», которая принадлежит миллиардеру, богатейшему депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку, попалась на нарушении миграционного законодательства. Выяснилось, что компания привлекает к работе на своих объектах незаконных мигрантов. Тогда удалось обнаружить 23 сотрудников, трудившихся на объектах миллиардера без патентов, но сколько таких специалистов привлекалось за все время — вопрос пока остается открытым. При этом нужно понимать, что ситуация с незаконной миграцией взята на особый контроль президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил МВД уделить особое внимание пресечению незаконной миграции. Между тем интерес компании миллиардера к труду нелегальных мигрантов понятен и очевиден — это позволяет недобросовестным компаниям, таким, как «Специализированный Застройщик „ДСК-1“» Сердюка, уходить от обязательных платежей. Их ей, несомненно, пришлось бы платить в случае, если бы в компании работали только россияне, получающие официальную заработную плату. Однако, такое легкое отношение к букве закона ставит под вопрос всю остальную деятельность Сердюка. И в первую очередь его законотворческую работу и эпатажные выступления в Думе с критикой инициатив, поддерживаемых «Единой Россией» и почти всеми депутатами Думы. Вспомним голосование за введение так называемого «налога для богатых» в июне 2024 года. В общем и целом всем участникам заседания было очевидно, почему этот закон своевременный и необходимый. И только у господина Сердюка возник вопрос «чем вызвано такое срочное голосование и созыв внеочередного заседания». На что спикер заксобрания Борис Хохряков ответил, что это — задача администрации президента, ни больше, ни меньше. То есть, депутат Думы решил практически поспорить с администрацией президента? Что уж говорить о важности других инициативах, которые Сердюк критикует в своих выступлениях. Между тем Сердюк, владелец неоднократно уличенной в фактах нелегальной эмиграции компании, по-прежнему успешно продолжает свою законотворческую деятельность в Думе округа, лоббируя свои интересы и интересы предприятий, куда на работу привлекались незаконные мигранты. А это, как говорилось выше, порицается даже главой государства, не говоря уж о простых людях. В связи со всем этим возникает еще один вопрос: а в курсе ли партия «Справедливая Россия» о таком ведении бизнеса Сердюка? Или это для партии откровение и она сочтет возможным достойно отреагировать на широкомасштабный преступный промысел своего депутата. Безусловно, здесь очень важна позиция правоохранительных органов. К примеру, прокуратурой Сургута с привлечением специалистов Жилстройнадзора уже ведется проверка по поводу дома в ЖК «За Ручьем», который по неизвестной причине работники компании, принадлежащей Сердюку, начали разбирать. Понятно и уважаемо: в нашей стране закон обратной силы не имеет. Но вряд ли гражданин Сердюк так быстро оставит свои пагубные привычки в ведении бизнеса. Целесообразно, наверное, проверить всю финансовую отчетность, наличие лицензий и прочей разрешительной документации у данного «авторитетного предпринимателя»? Наверное, разумно отправить запросы во все компетентные органы? Избирателям и горожанам, не получившим рабочие места, и властям, недополучившим обязательные выплаты от бизнеса, очень хотелось бы получить ответы на все эти вопросы.