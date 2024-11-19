В России начали массово выпускать мобильные убежища

В России началось серийное производство новых мобильных убежищ «КУБ-М», предназначенных для защиты населения от различных угроз, включая ядерные взрывы и радиоактивное загрязнение. Как сообщает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), производство развернуто в городе Дзержинске, Нижегородская область.
«В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения 'КУБ-М'. Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Сотрудники службы спасения и специалисты подчеркивают важность данного проекта, отмечая, что он стал возможным благодаря многолетним исследованиям и разработкам в области обеспечения безопасности населения в экстренных ситуациях. Они уточнили, что в перспективе заложены и другие задачи по эффективной защите населения.
Новый тип мобильного убежища «КУБ-М» значительно отличается от традиционных гражданских оборонных сооружений своей мобильностью и экономичностью. Как сообщается, его можно легко транспортировать автомобильным или железнодорожным транспортом и оперативно интегрировать в существующую инфраструктуру. Мобильное убежище «КУБ-М» предоставляет возможность значительно сокращать финансовые затраты на возведение и содержание защитных сооружений для гражданской обороны.
Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС сообщали о разработке мобильного убежища «КУБ-М». Оно предназначено для защиты населения не только от оптического излучения в результате ядерного взрыва, но и от радиационного заражения территории.
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