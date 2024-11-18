Глава Сургутского района Трубецкой лишился очередного подчиненного

Начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района Жанна Смагина уволилась из мэрии. Она проработала в администрации всего три месяца.
«Глава района Андрей Трубецкой смог уговорить Смагину вернуться в Сургут. В итоге, после окончания испытательного срока она поняла, что не готова работать под его началом, поскольку это постоянный стресс», — сообщает источник URA.RU. В администрации подтвердили, что трудовой договор расторгнут по инициативе работника.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце из мэрии Сургутского района уволился директор УКСа Артем Коваленко, проработавший всего два месяца. В начале года от Трубецкого ушел руководитель предприятия «УТВиВ №1» Роман Богач. Также в прошлом году замглавы Алексей Савенков написали заявление на увольнение и покинул мэрию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!