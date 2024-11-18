18 ноября 2024

Глава Сургутского района Трубецкой лишился очередного подчиненного

Мэрию Сургутского района покинула главный кадровик Смагина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрию Сургутского района покинула главный кадровик Жанна Смагина
Мэрию Сургутского района покинула главный кадровик Жанна Смагина Фото:

Начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района Жанна Смагина уволилась из мэрии. Она проработала в администрации всего три месяца.

«Глава района Андрей Трубецкой смог уговорить Смагину вернуться в Сургут. В итоге, после окончания испытательного срока она поняла, что не готова работать под его началом, поскольку это постоянный стресс», — сообщает источник URA.RU. В администрации подтвердили, что трудовой договор расторгнут по инициативе работника.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце из мэрии Сургутского района уволился директор УКСа Артем Коваленко, проработавший всего два месяца. В начале года от Трубецкого ушел руководитель предприятия «УТВиВ №1» Роман Богач. Также в прошлом году замглавы Алексей Савенков написали заявление на увольнение и покинул мэрию.

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Начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района Жанна Смагина уволилась из мэрии. Она проработала в администрации всего три месяца. «Глава района Андрей Трубецкой смог уговорить Смагину вернуться в Сургут. В итоге, после окончания испытательного срока она поняла, что не готова работать под его началом, поскольку это постоянный стресс», — сообщает источник URA.RU. В администрации подтвердили, что трудовой договор расторгнут по инициативе работника. Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце из мэрии Сургутского района уволился директор УКСа Артем Коваленко, проработавший всего два месяца. В начале года от Трубецкого ушел руководитель предприятия «УТВиВ №1» Роман Богач. Также в прошлом году замглавы Алексей Савенков написали заявление на увольнение и покинул мэрию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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