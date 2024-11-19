Глава Следственного комитета ХМАО Мокшин доложил Бастрыкину об избитом ветеране СВО

Руководитель Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин отчитался перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным ходе о проверки инцидента, где был избит участник СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«[Михаил Мокшин] озвучил информацию о ходе проверки по резонансному происшествию в Сургуте, в результате которого пострадал участник СВО», — сообщается в telegram-канале. Группа мужчин набросилась на ветерана якобы из-за того, что он на них «недобро смотрел».
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО. Проводится доследственная проверка.
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