Глава Следственного комитета ХМАО Мокшин доложил Бастрыкину об избитом ветеране СВО

Глава Следственного комитета заинтересовался ЧП с избитым ветераном СВО в ХМАО
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Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин доложил Александру Бастрыкину об избиении ветерана СВО
Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин доложил Александру Бастрыкину об избиении ветерана СВО Фото:

Руководитель Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин отчитался перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным ходе о проверки инцидента, где был избит участник СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«[Михаил Мокшин] озвучил информацию о ходе проверки по резонансному происшествию в Сургуте, в результате которого пострадал участник СВО», — сообщается в telegram-канале. Группа мужчин набросилась на ветерана якобы из-за того, что он на них «недобро смотрел».

Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО. Проводится доследственная проверка.

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Руководитель Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин отчитался перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным ходе о проверки инцидента, где был избит участник СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «[Михаил Мокшин] озвучил информацию о ходе проверки по резонансному происшествию в Сургуте, в результате которого пострадал участник СВО», — сообщается в telegram-канале. Группа мужчин набросилась на ветерана якобы из-за того, что он на них «недобро смотрел». Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО. Проводится доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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