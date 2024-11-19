«Посоветовала сдать ребенка в детдом!»: Жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на кондуктора автобуса №18 из-за грубых высказываний в ее адрес. Об этом женщина рассказала в соцсетях.
«Она [кондуктор] начала предъявлять: „Возьмите санки и ребенка на руки или рядом стойте, что вы его бросили? Если вам он не нужен, то сдайте его в детский дом!“ Как она посмела выражаться такими словами?» — написала югорчанка в группе «ВКонтакте» «Черный список — Сургут».
Югорчанка утверждает, что санки стояли в специально отведенном для этого месте, а она сидела и придерживала их. По словам женщины, кондуктор спала большую часть поездки, а после того, как проснулась, решила к ней придраться. «Не первый раз уже именно этот кондуктор цепляется, то от коляски ей ручка мешала в предыдущий раз, то с другими людьми конфликтовала. Прошу провести беседу с этим человеком. Она вышла работать, а не спать и раздавать советы, кого куда сдавать!» — добавила пассажирка автобуса.
В организацию, осуществляющую перевозки на маршрутах города «СПОПАТ», направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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