19 ноября 2024

«Посоветовала сдать ребенка в детдом!»: Жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса

Жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондуктор нахамила пассажирке
Кондуктор нахамила пассажирке Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на кондуктора автобуса №18 из-за грубых высказываний в ее адрес. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

«Она [кондуктор] начала предъявлять: „Возьмите санки и ребенка на руки или рядом стойте, что вы его бросили? Если вам он не нужен, то сдайте его в детский дом!“ Как она посмела выражаться такими словами?» — написала югорчанка в группе «ВКонтакте» «Черный список — Сургут».

Югорчанка утверждает, что санки стояли в специально отведенном для этого месте, а она сидела и придерживала их. По словам женщины, кондуктор спала большую часть поездки, а после того, как проснулась, решила к ней придраться. «Не первый раз уже именно этот кондуктор цепляется, то от коляски ей ручка мешала в предыдущий раз, то с другими людьми конфликтовала. Прошу провести беседу с этим человеком. Она вышла работать, а не спать и раздавать советы, кого куда сдавать!» — добавила пассажирка автобуса.

В организацию, осуществляющую перевозки на маршрутах города «СПОПАТ», направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на кондуктора автобуса №18 из-за грубых высказываний в ее адрес. Об этом женщина рассказала в соцсетях. «Она [кондуктор] начала предъявлять: „Возьмите санки и ребенка на руки или рядом стойте, что вы его бросили? Если вам он не нужен, то сдайте его в детский дом!“ Как она посмела выражаться такими словами?» — написала югорчанка в группе «ВКонтакте» «Черный список — Сургут». Югорчанка утверждает, что санки стояли в специально отведенном для этого месте, а она сидела и придерживала их. По словам женщины, кондуктор спала большую часть поездки, а после того, как проснулась, решила к ней придраться. «Не первый раз уже именно этот кондуктор цепляется, то от коляски ей ручка мешала в предыдущий раз, то с другими людьми конфликтовала. Прошу провести беседу с этим человеком. Она вышла работать, а не спать и раздавать советы, кого куда сдавать!» — добавила пассажирка автобуса. В организацию, осуществляющую перевозки на маршрутах города «СПОПАТ», направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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