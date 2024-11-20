20 ноября 2024

Сварщики и монтажники в Челябинске зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске зарплаты у монтажников выросли на 44% до 109 тысяч 124 рублей
В Челябинске зарплаты у монтажников выросли на 44% до 109 тысяч 124 рублей Фото:

В Челябинске в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов в добывающей отрасли вошли монтажники, сварщики и бурильщики. За год сильнее всего вырос спрос на монтажников, при этом они зарабатывают в отрасли в среднем больше 109 тысяч рублей. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области активнее всего в добывающей промышленности вырос спрос на монтажников — их стали искать на 18% чаще по сравнению с октябрем 2023 года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 109 тысяч 124 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по заработку оказались сварщики. Работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем около 94 тысячи 222 рубля в месяц за полный рабочий день. На третьем месте — специальность бурильщика. В среднем зарплаты на эти вакансии за год выросли на 21% и составили 70 тысяч 444 рублей ежемесячно.

Больше всех в Челябинской области в добывающей промышленности зарабатывают монтажники
Больше всех в Челябинской области в добывающей промышленности зарабатывают монтажники
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В Челябинске в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов в добывающей отрасли вошли монтажники, сварщики и бурильщики. За год сильнее всего вырос спрос на монтажников, при этом они зарабатывают в отрасли в среднем больше 109 тысяч рублей. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области активнее всего в добывающей промышленности вырос спрос на монтажников — их стали искать на 18% чаще по сравнению с октябрем 2023 года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 109 тысяч 124 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе. На втором месте по заработку оказались сварщики. Работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем около 94 тысячи 222 рубля в месяц за полный рабочий день. На третьем месте — специальность бурильщика. В среднем зарплаты на эти вакансии за год выросли на 21% и составили 70 тысяч 444 рублей ежемесячно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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