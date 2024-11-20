В Челябинске в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов в добывающей отрасли вошли монтажники, сварщики и бурильщики. За год сильнее всего вырос спрос на монтажников, при этом они зарабатывают в отрасли в среднем больше 109 тысяч рублей. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области активнее всего в добывающей промышленности вырос спрос на монтажников — их стали искать на 18% чаще по сравнению с октябрем 2023 года. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на 109 тысяч 124 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по заработку оказались сварщики. Работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем около 94 тысячи 222 рубля в месяц за полный рабочий день. На третьем месте — специальность бурильщика. В среднем зарплаты на эти вакансии за год выросли на 21% и составили 70 тысяч 444 рублей ежемесячно.
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