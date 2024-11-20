20 ноября 2024

В ХМАО приставы оштрафовали коллекторов, которые требовали долг с отца участника СВО

В ХМАО коллекторы звонили бойцу СВО, чтобы заставить его отца вернуть займ
© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы оштрафовали коллекторов на 100 000 рублей
Приставы оштрафовали коллекторов на 100 000 рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) судебные приставы оштрафовали на 100 000 рублей коллекторскую компанию «Феникс» из Москвы, которая требовала долг с жителя Сургута и звонила его близким, в том числе и сыну, участнику СВО, с требованием вернуть деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За нарушение прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности профессиональной коллекторской организации назначен административный штраф в размере 100 000 рублей, что превышает сумму задолженности сургутянина», — сообщается на сайте ведомства. Приставы установили, что звонки членам семей должника были необоснованными.

Сургутянин не давал никаких сведений о телефонах родственников, как и согласия на звонки третьим лицам. Коллекторская компания в свою очередь заявила, что данная ситуация стала возможной из-за ошибки при формировании списка контактов должника.

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В Сургуте (ХМАО) судебные приставы оштрафовали на 100 000 рублей коллекторскую компанию «Феникс» из Москвы, которая требовала долг с жителя Сургута и звонила его близким, в том числе и сыну, участнику СВО, с требованием вернуть деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства. «За нарушение прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности профессиональной коллекторской организации назначен административный штраф в размере 100 000 рублей, что превышает сумму задолженности сургутянина», — сообщается на сайте ведомства. Приставы установили, что звонки членам семей должника были необоснованными. Сургутянин не давал никаких сведений о телефонах родственников, как и согласия на звонки третьим лицам. Коллекторская компания в свою очередь заявила, что данная ситуация стала возможной из-за ошибки при формировании списка контактов должника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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