В ХМАО приставы оштрафовали коллекторов, которые требовали долг с отца участника СВО

В Сургуте (ХМАО) судебные приставы оштрафовали на 100 000 рублей коллекторскую компанию «Феникс» из Москвы, которая требовала долг с жителя Сургута и звонила его близким, в том числе и сыну, участнику СВО, с требованием вернуть деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«За нарушение прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности профессиональной коллекторской организации назначен административный штраф в размере 100 000 рублей, что превышает сумму задолженности сургутянина», — сообщается на сайте ведомства. Приставы установили, что звонки членам семей должника были необоснованными.
Сургутянин не давал никаких сведений о телефонах родственников, как и согласия на звонки третьим лицам. Коллекторская компания в свою очередь заявила, что данная ситуация стала возможной из-за ошибки при формировании списка контактов должника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!