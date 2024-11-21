Подрядчик, сорвавший ремонты в центре Екатеринбурга, избежит сурового наказания

Власти не будут вносить «УралДорТехнологии» в реестр плохих подрядчиков

21 ноября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Власти намерены лишь штрафовать подрядчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компанию «УралДорТехнологии» (УДТ) — одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — не будут вносить в список недобросовестных поставщиков после срыва ремонтов в центре города. Об этом на пресс-конференции заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Мы, скорее всего, не можем эту подрядную организацию включить в реестр недобросовестных поставщиков. Работы хоть и с нарушением сроков, но выполнены. Закон сейчас нам не только позволяет, но и дает все рычаги, чтобы взыскивать штрафные санкции за нарушение сроков», — сказал Бубнов. По его словам, акты выполненных работ еще не закрыты. Сделать это планируют до 1 декабря. Ремонты на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на улице Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но дедлайны сорвались на несколько недель — из-за образовавшихся у компании кассовых разрывов и ошибок при закупке стройматериалов. Новость по теме «Короля госзаказов» лишат миллионов за провал ремонтов в центре Екатеринбурга Также «УралДорТехнологии» в этом году ремонтировали улицы Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулок Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицы 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческую (от Первомайской до Малышева). Проблемы у предприятия были и на этих участках, но МКУ «Городское благоустройство» оперативно выправило ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Особенно на объектах УДТ чиновников выручили ГУДСР депутата думы Павла Пустозерова (предприятие доделывало улицу Малышева) и «Трест Уралтрансспецстрой» (помогли УДТ со стройматериалами, а также ремонтировали «чужие» улицы Хохрякова и Братьев Быковых, переулок Центральный рынок). В конце октября в пресс-службе мэрии заявили, что «Городское благоустройство» «фиксирует все нарушения, вносит их в документы, которые будут направлены в территориальный орган ФАС, и именно он должен [будет] принять решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных контрагентов». По данным URA.RU, это был фейк: в действительности таких запросов МКУ не готовило. Информированный источник агентства утверждает, что УДТ также остается в кулуарной обойме подрядчиков, которых будут рассматривать на объекты в 2025 году. «Ни у кого нет задачи убивать предприятие. Просто важно, чтобы все извлекли уроки из ситуации этого года», — объяснил логику властей собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компанию «УралДорТехнологии» (УДТ) — одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — не будут вносить в список недобросовестных поставщиков после срыва ремонтов в центре города. Об этом на пресс-конференции заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Мы, скорее всего, не можем эту подрядную организацию включить в реестр недобросовестных поставщиков. Работы хоть и с нарушением сроков, но выполнены. Закон сейчас нам не только позволяет, но и дает все рычаги, чтобы взыскивать штрафные санкции за нарушение сроков», — сказал Бубнов. По его словам, акты выполненных работ еще не закрыты. Сделать это планируют до 1 декабря. Ремонты на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) УДТ должны были завершить к 30 сентября, а на улице Малышева (от Московской до Добролюбова) — к 1-му. Но дедлайны сорвались на несколько недель — из-за образовавшихся у компании кассовых разрывов и ошибок при закупке стройматериалов. Также «УралДорТехнологии» в этом году ремонтировали улицы Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулок Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицы 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Студенческую (от Первомайской до Малышева). Проблемы у предприятия были и на этих участках, но МКУ «Городское благоустройство» оперативно выправило ситуацию при поддержке других крупных дорожных компаний. Особенно на объектах УДТ чиновников выручили ГУДСР депутата думы Павла Пустозерова (предприятие доделывало улицу Малышева) и «Трест Уралтрансспецстрой» (помогли УДТ со стройматериалами, а также ремонтировали «чужие» улицы Хохрякова и Братьев Быковых, переулок Центральный рынок). В конце октября в пресс-службе мэрии заявили, что «Городское благоустройство» «фиксирует все нарушения, вносит их в документы, которые будут направлены в территориальный орган ФАС, и именно он должен [будет] принять решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных контрагентов». По данным URA.RU, это был фейк: в действительности таких запросов МКУ не готовило. Информированный источник агентства утверждает, что УДТ также остается в кулуарной обойме подрядчиков, которых будут рассматривать на объекты в 2025 году. «Ни у кого нет задачи убивать предприятие. Просто важно, чтобы все извлекли уроки из ситуации этого года», — объяснил логику властей собеседник.