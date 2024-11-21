Кассация подтвердила оправдание бывшего пермского депутата Белых

Оправдательный вердикт в отношении бывшего губернатора Кировской области, экс-депутата ЗС Прикамья Никиты Белых оставлен без изменений. Такое решение 20 ноября принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
«Оставлено в силе решение апелляционного суда с оправданием Никиты Белых. Кассационное представление прокуратуры Кировской области оставлено без удовлетворения», — рассказал знакомый с материалами дела источник издания «Коммерсант-Прикамье». На сайте суда документы закрыты для ознакомления.
Белых обвиняли в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, сумма ущерба превышала 740 млн рублей.
В декабре прошлого года Белых был оправдан по одному из обвинений и признан виновным во втором. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, но тут же отпустили из-за срока давности. Этим оказалась недовольно прокуратура, которая попыталась опротестовать решение.
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