21 ноября 2024

Кассация подтвердила оправдание бывшего пермского депутата Белых

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении — возбудил в отношении Никиты Белых в 2021 году
Дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении — возбудил в отношении Никиты Белых в 2021 году Фото:

Оправдательный вердикт в отношении бывшего губернатора Кировской области, экс-депутата ЗС Прикамья Никиты Белых оставлен без изменений. Такое решение 20 ноября принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

«Оставлено в силе решение апелляционного суда с оправданием Никиты Белых. Кассационное представление прокуратуры Кировской области оставлено без удовлетворения», — рассказал знакомый с материалами дела источник издания «Коммерсант-Прикамье». На сайте суда документы закрыты для ознакомления.

Белых обвиняли в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, сумма ущерба превышала 740 млн рублей.

В декабре прошлого года Белых был оправдан по одному из обвинений и признан виновным во втором. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, но тут же отпустили из-за срока давности. Этим оказалась недовольно прокуратура, которая попыталась опротестовать решение.

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Оправдательный вердикт в отношении бывшего губернатора Кировской области, экс-депутата ЗС Прикамья Никиты Белых оставлен без изменений. Такое решение 20 ноября принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. «Оставлено в силе решение апелляционного суда с оправданием Никиты Белых. Кассационное представление прокуратуры Кировской области оставлено без удовлетворения», — рассказал знакомый с материалами дела источник издания «Коммерсант-Прикамье». На сайте суда документы закрыты для ознакомления. Белых обвиняли в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, сумма ущерба превышала 740 млн рублей. В декабре прошлого года Белых был оправдан по одному из обвинений и признан виновным во втором. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, но тут же отпустили из-за срока давности. Этим оказалась недовольно прокуратура, которая попыталась опротестовать решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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