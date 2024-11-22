Туск заявил, что конфликт на Украине входит в решающую фазу

Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он добавил, что конфликт перерос уже в глобальный после мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности «Орешник».
«Это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — заявил Туск во время выступления перед делегацией Союза польских учителей. Его слова приводит РИА Новости. Премьер-министр поделился своими опасениями относительно неопределенности будущего, так как никто не знает, когда закончится конфликт. Однако он уверен, что речь уже идет о глобальном характере конфликта, учитывая события последних нескольких часов.
Президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина ударила по объектам в Курской и Брянской областях с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом варианте. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия воспринимает применение ВСУ американских ракет против нее как качественно новую фазу войны, которую Запад ведет против России, передает RT.
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