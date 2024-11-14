Аналитики назвали города ХМАО с самым дешевым бензином

Департамент экономического развития Югры назвал города ХМАО с самыми низкими ценами на автомобильное топливо. По результатам исследования, бензин дешевле всего можно приобрести в Мегионе, Радужном и Урае.
«Бензин АИ-92 в Мегионе стоит 51,95 рубля за литр, что ниже средней стоимости по округу, которая составляет 53,64 рубля за литр. В Радужном минимальная цена на АИ-95 — 55,09 рубля за литр, при средней цене по ХМАО в 58,21 рубля. По АИ-98 наименьшая стоимость зафиксирована в Урае — 65,95 рублей за литр, что значительно ниже средней цены в округе в 78,82 рубля за литр», — сообщили аналитики.
Дизельное топливо дешевле всего в Радужном, где оно стоит 67,6 рубля за литр. Наибольшая доступность сжиженного углеводородного газа отмечена в поселке Андра Октябрьского района — 24,48 рубля.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость 98-го бензина. За октябрь топливо этой марки в среднем по региону подорожало почти на 2%.
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