22 ноября 2024

Жители Нижневартовска накопили многомиллионные долги за воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий долг нижневартовска за ХВС и водоотведение составил 305 миллионов рублей
Общий долг нижневартовска за ХВС и водоотведение составил 305 миллионов рублей Фото:

Долг Нижневартовска за холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение в ноябре превысил 305 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляют долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион. Об этом сообщили в «Нижневартовских Коммунальных Сетях».

«Общая сумма долга вартовчан за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в ноябрьском списке должников превысила 305 миллионов рублей, по данным на 18 ноября. А это на 39 миллионов больше, чем в прошлом месяце. Превалирующая часть этой суммы — долг населения: 251 миллионов рублей», — написано на сайте компании.

УК и ТСЖ тоже нарастили долг. За месяц он стал больше на 15 миллионов и составил 54 миллиона.

«НКС» выделили ТОП-4 должника среди компаний и решили начислить им неустойку за просрочку. Также на эти ТСЖ И УК будет подан иск в суд, чтобы взыскать долг за неуплату.

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Долг Нижневартовска за холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение в ноябре превысил 305 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляют долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион. Об этом сообщили в «Нижневартовских Коммунальных Сетях». «Общая сумма долга вартовчан за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в ноябрьском списке должников превысила 305 миллионов рублей, по данным на 18 ноября. А это на 39 миллионов больше, чем в прошлом месяце. Превалирующая часть этой суммы — долг населения: 251 миллионов рублей», — написано на сайте компании. УК и ТСЖ тоже нарастили долг. За месяц он стал больше на 15 миллионов и составил 54 миллиона. «НКС» выделили ТОП-4 должника среди компаний и решили начислить им неустойку за просрочку. Также на эти ТСЖ И УК будет подан иск в суд, чтобы взыскать долг за неуплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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