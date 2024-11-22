Жители Нижневартовска накопили многомиллионные долги за воду

Долг Нижневартовска за холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение в ноябре превысил 305 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляют долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион. Об этом сообщили в «Нижневартовских Коммунальных Сетях».
«Общая сумма долга вартовчан за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в ноябрьском списке должников превысила 305 миллионов рублей, по данным на 18 ноября. А это на 39 миллионов больше, чем в прошлом месяце. Превалирующая часть этой суммы — долг населения: 251 миллионов рублей», — написано на сайте компании.
УК и ТСЖ тоже нарастили долг. За месяц он стал больше на 15 миллионов и составил 54 миллиона.
«НКС» выделили ТОП-4 должника среди компаний и решили начислить им неустойку за просрочку. Также на эти ТСЖ И УК будет подан иск в суд, чтобы взыскать долг за неуплату.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!