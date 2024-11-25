Пермяка, избившего гуляющего во дворе ребенка, отправили под суд

Житель Перми, которого обвинили в избиении подростка, предстанет перед судом. Он, по версии следствия, без причины напал на 14-летнего мальчика во дворе ЖК «Авиатор».
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Перми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). 14 августа мужчина, находясь на территории жилого комплекса „Авиатор“ беспричинно, их хулиганских побуждений подверг избиению 14-летнего подростка, которому нанес не менее пяти ударов руками по голове», — сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
Как ранее рассказывало URA.RU, летом подросток гулял с собакой во дворе дома. В это время мужчина сидел в машине, распивая алкоголь и слушая музыку. По словам матери ребенка, мальчик посмотрел в сторону машины, чем вызвал агрессивное поведение ее владельца. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.
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