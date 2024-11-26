В Москве арестовали двух человек по делу о госизмене

27 ноября 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мещанский суд Москвы арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. В случае доказательства вины, Некрасову и Омельченко может грозить пожизненное лишение свободы. Московский городской суд ранее вынес приговор Александру Крайчику, обвиняемому в государственной измене. По данным Судов общей юрисдикции Москвы, Крайчик осуществлял финансирование иностранного государства в деятельности, нацеленной против безопасности России. В результате, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. До этого московский IT-специалист был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за государственную измену. Сообщается, что гражданин России, обладающий двойным гражданством, планировал передачу конфиденциальной информации агенту американской разведывательной службы после того, как установил связь с ЦРУ. Задержание осуществила Федеральная служба безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мещанский суд Москвы арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. В случае доказательства вины, Некрасову и Омельченко может грозить пожизненное лишение свободы. Московский городской суд ранее вынес приговор Александру Крайчику, обвиняемому в государственной измене. По данным Судов общей юрисдикции Москвы, Крайчик осуществлял финансирование иностранного государства в деятельности, нацеленной против безопасности России. В результате, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. До этого московский IT-специалист был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за государственную измену. Сообщается, что гражданин России, обладающий двойным гражданством, планировал передачу конфиденциальной информации агенту американской разведывательной службы после того, как установил связь с ЦРУ. Задержание осуществила Федеральная служба безопасности.