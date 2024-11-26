26 ноября 2024

В Москве арестовали двух человек по делу о госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина. Курган, судья, суд, решение суда, судебное дело, судебное заседание
Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме Фото:

Мещанский суд Москвы арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. В случае доказательства вины, Некрасову и Омельченко может грозить пожизненное лишение свободы.

Московский городской суд ранее вынес приговор Александру Крайчику, обвиняемому в государственной измене. По данным Судов общей юрисдикции Москвы, Крайчик осуществлял финансирование иностранного государства в деятельности, нацеленной против безопасности России. В результате, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. До этого московский IT-специалист был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за государственную измену. Сообщается, что гражданин России, обладающий двойным гражданством, планировал передачу конфиденциальной информации агенту американской разведывательной службы после того, как установил связь с ЦРУ. Задержание осуществила Федеральная служба безопасности.

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Мещанский суд Москвы арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене рассматриваются в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. В случае доказательства вины, Некрасову и Омельченко может грозить пожизненное лишение свободы. Московский городской суд ранее вынес приговор Александру Крайчику, обвиняемому в государственной измене. По данным Судов общей юрисдикции Москвы, Крайчик осуществлял финансирование иностранного государства в деятельности, нацеленной против безопасности России. В результате, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. До этого московский IT-специалист был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за государственную измену. Сообщается, что гражданин России, обладающий двойным гражданством, планировал передачу конфиденциальной информации агенту американской разведывательной службы после того, как установил связь с ЦРУ. Задержание осуществила Федеральная служба безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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