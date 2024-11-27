Бывший снабженец бронетанковых войск РФ может оказаться под новым следствием

Против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Ильи Тимофеева хотят возбудить новое уголовное дело. Его обвиняют в использовании полномочий вопреки служебным интересам, сообщила адвоката подозреваемого Юлия Нитченко.
«На данный момент ГВП [Главная военная прокуратура] по материалам проверки направила в ГВСУ [Главное военно-следственное управление] поручение о разрешении вопроса об уголовном преследовании Тимофеева Ильи Александровича на предмет совершения им преступления, предусмотренного п. б, ч. 2, ст. 285.4 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия)», — рассказала Нитченко в беседе с ТАСС.
В рамках этого дела Тимофееву инкриминируется заключение пяти госконтрактов с компанией «Спецтехника», которые до сих пор не выполнены и постоянно требуют продления и дополнительного исполнения. Это стало основанием для предъявления обвинений в злоупотреблении полномочиями.
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан в августе 2023 года. Согласно данным следствия, он подозревается в получении взяток от предпринимателей, занимающихся демилитаризацией военной техники, включая ее превращение в памятники. Также Тимофеев обвиняется в ряде других преступлений, в том числе в крупном мошенничестве и попытке получения взятки на сумму 2,9 миллиона рублей. Однако последующие действия следствия привели к изменению или снятию некоторых из этих обвинений. В начале ноября 2024 года прокуратура утвердила обвинение по делу Тимофеева.
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