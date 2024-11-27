Челябинский перевозчик пожаловался Краснову, что ГАИ выдавливает его с рынка

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Бизнесмен пожаловался, что сотрудники ГАИ выдавливают его с рынка перевозок
Бизнесмен пожаловался, что сотрудники ГАИ выдавливают его с рынка перевозок Фото:

На встрече генпрокурора РФ Игоря Краснова с предпринимателями бизнесмен пожаловался, что сотрудники ГАИ выдавливают его с рынка в пользу конкурента. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ.

«По словам бизнесмена, его предприятие открылось в 2021 году и чуть ли не сразу столкнулось с предвзятым отношением со стороны сотрудников Госавтоинспекции. При техосмотре автобусов инспекторы высказывали различные претензии и не допускали транспорт в рейсы. При этом у конкурентов предприятия подобных проблем не возникало», — сообщил telegram-канал «Вести Южный Урал».

Предприниматель предположил, что это происходит из-за того, что его конкурент является бывшим сотрудником ГАИ. Генпрокурор поручил проверить связь Госавтоинспекции с транспортными компаниями, причем сделать это по всей стране. По словам Краснова, подобные случаи являются распространенным явлением.

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На встрече генпрокурора РФ Игоря Краснова с предпринимателями бизнесмен пожаловался, что сотрудники ГАИ выдавливают его с рынка в пользу конкурента. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ. «По словам бизнесмена, его предприятие открылось в 2021 году и чуть ли не сразу столкнулось с предвзятым отношением со стороны сотрудников Госавтоинспекции. При техосмотре автобусов инспекторы высказывали различные претензии и не допускали транспорт в рейсы. При этом у конкурентов предприятия подобных проблем не возникало», — сообщил telegram-канал «Вести Южный Урал». Предприниматель предположил, что это происходит из-за того, что его конкурент является бывшим сотрудником ГАИ. Генпрокурор поручил проверить связь Госавтоинспекции с транспортными компаниями, причем сделать это по всей стране. По словам Краснова, подобные случаи являются распространенным явлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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