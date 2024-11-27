27 ноября 2024

«Более 30 раз ударили ножом»: числившийся без вести пропавший челябинец был жестоко убит

Пропавшего без вести челябинца нашли убитым
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчину исполосовали ножом Фото:

В Варне (Челябинская область) с множественными ножевыми ранениями нашли труп мужчины, числившегося без вести пропавшим. На теле насчитали более 30 ранений, сообщил URA.RU источник в поисковой группе.

«Мужчину нашли на берегу реки Аят. На теле имелись следы криминала: с ним жестоко расправились с помощью ножа. На теле насчитали более 30 ножевых ранений, вся спина и ноги были исполосованы», — рассказал источник.

Мужчину искали несколько дней. Верили, что он жив. К сожалению, надежды поисковиков не оправдались.

По данным URA.RU, подозреваемый в убийстве задержан. Предварительно, он убил мужчину в ходе конфликта.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Варне (Челябинская область) с множественными ножевыми ранениями нашли труп мужчины, числившегося без вести пропавшим. На теле насчитали более 30 ранений, сообщил URA.RU источник в поисковой группе. «Мужчину нашли на берегу реки Аят. На теле имелись следы криминала: с ним жестоко расправились с помощью ножа. На теле насчитали более 30 ножевых ранений, вся спина и ноги были исполосованы», — рассказал источник. Мужчину искали несколько дней. Верили, что он жив. К сожалению, надежды поисковиков не оправдались. По данным URA.RU, подозреваемый в убийстве задержан. Предварительно, он убил мужчину в ходе конфликта. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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