«Более 30 раз ударили ножом»: числившийся без вести пропавший челябинец был жестоко убит

В Варне (Челябинская область) с множественными ножевыми ранениями нашли труп мужчины, числившегося без вести пропавшим. На теле насчитали более 30 ранений, сообщил URA.RU источник в поисковой группе.
«Мужчину нашли на берегу реки Аят. На теле имелись следы криминала: с ним жестоко расправились с помощью ножа. На теле насчитали более 30 ножевых ранений, вся спина и ноги были исполосованы», — рассказал источник.
Мужчину искали несколько дней. Верили, что он жив. К сожалению, надежды поисковиков не оправдались.
По данным URA.RU, подозреваемый в убийстве задержан. Предварительно, он убил мужчину в ходе конфликта.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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